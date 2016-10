Rheinische Post: Sozialschranke - gut so

Dass die Regierung für EU-Ausländer den Zugang zu Sozialleistungen

einschränkt, ist nach dem spektakulären Urteil des

Bundessozialgerichts von Ende 2015 nur folgerichtig. Denn das Gericht

hatte entschieden, dass EU-Bürger nur sechs Monate in Deutschland

verbringen müssen, um Sozialhilfe beanspruchen zu können. Sie müssen

gar nicht hier gearbeitet haben. Darauf musste die Bundesregierung

dringend reagieren. Andernfalls hätte das Urteil Magnetwirkung

entfaltet. Schon in den vergangenen Monaten haben immer mehr

EU-Bürger mit Verweis auf dieses Urteil Sozialleistungen bei den

Kommunen eingefordert oder eingeklagt. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit

in der EU ist die eine Seite der Medaille, die Beschränkung des zu

einfachen Zugangs zu Sozialleistungen die andere. In Deutschland sind

Sozialhilfe und Hartz-IV-Leistung höher als in den meisten anderen

EU-Staaten. Es muss sich gegen die wehren dürfen, die allein wegen

dieser höheren Leistungen nach Deutschland ziehen wollen. Wie gerade

Gewerkschaften auf die Idee kommen, das zu kritisieren, ist

schleierhaft.







