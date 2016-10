PHNIX auf der interbad 2016 mit seinen neuen Pool-Wärmepumpen im Rampenlicht

(ots) - PHNIX, ein führender

Hersteller von Pool-Wärmepumpen in China, erregte vom 27. bis 30.

September mit seinen Schwimmbad/Spa-Pool-Wärmepumpen,

Inverter-Wärmepumpen für Schwimmbäder und den Wärmepumpe-Entfeuchtern

auf der interbad 2016 großes Interesse.



Die internationale Fachmesse interbad 2016



Die interbad 2016 konzentrierte sich vorwiegend auf Schwimmbäder,

Saunas und Spas. Die viertägige Ausstellung zog ein internationales

Publikum bestehend aus ca. 500 Ausstellern und 15.000 Besuchern aus

64 Ländern an. Unter ihnen befanden sich zahlreiche Fachleute aus dem

Bereich der Innovation von Pool-Wärmepumpenprodukten, welche die

neuesten Trends und Entwicklungen vorstellten und Benchmarks in ihrem

Bereich vorgaben.



PHNIX auf der interbad 2016



PHNIX stellte eine umfassende Reihe von Pool-Wärmepumpen aus,

darunter:



- EVI Spa/Schwimmbad-Wärmepumpe (neu eingeführt)

- Wärmepumpe-Entfeuchter

- Inverter-Wärmepumpen für Schwimmbäder

- Vertikale Wärmepumpen für Schwimmbäder

- Horizontale Wärmepumpen für Schwimmbäder



Alle waren dermaßen interessant und beliebt, dass zahlreiche noch

vor Ort von professionellen Einkäufern erworben wurden. Die interbad

2016 unterstützte PHNIX nicht nur bei der Werbung für seine Produkte,

sondern sie half PHNIX enorm, den deutschen Markt, den gesamten

europäischen Markt, die modernste Wärmepumpentechnologie und künftige

Trends zu verstehen.



Die beliebten Produkte von PHNIX vor Ort



PHNIX konzentriert sich unaufhaltsam auf Forschung und Entwicklung

neuer Technologien für Schwimmbad-Wärmepumpen, darunter

Inverter-Technologie und Enhanced Vapor Injection (EVI) Technologie.



Mithilfe der EVI Technology kann eine EVI

Spa/Schwimmbad-Wärmepumpe

(http://www.phnix-e.com/PHNIX-EVI-Spa-Swimming-Pool-Heat-Pump.html)



sicher und stabil bei einer Umgebungstemperatur von niedrigen -25o C

und mit einer Wasserausgangstemperatur von bis zu 43 o C arbeiten.

Verglichen mit normalen Schwimmbad-Wärmepumpen verfügen die EVI

Spa/Schwimmbad-Wärmepumpen von PHNIX über ein breiteres

Umgebungstemperaturspektrum und einen höheren Leistungskoeffizienten

(COP) für Spas und Schwimmbäder sowohl für den privaten als auch den

gewerblichen Einsatz. Der Stand von PHNIX rief auf der interbad

großes Interesse hervor, besonders unter den Einkäufern aus Regionen

mit niedrigen Temperaturen, wie Russland und Nordeuropa.



Die Inverter-Technologie von PHNIX stellt sicher, dass

Pool-Wärmepumpen über einen höheren Leistungskoeffizienten (COP)

verfügen, die Aufheizzeit kürzer ist und sie weniger Energie

verbrauchen, als herkömmliche Wärmepumpen. Die Inverter-Wärmepumpe

für Schwimmbäder von PHNIX

(http://www.phnix-e.com/inverter-series-pool-heat-pumps.html) verfügt

über ein hochwertiges Steuergerät mit einem 5 Zoll Touchscreen. Die

dargestellte Temperatur- und Stromverbrauchskurve zeigt den

Energieverbrauch unmissverständlich an. Des Weiteren können Sie mit

der Smart Pool Heater App von PHNIX ihre Wärmepumpe immer und von

überall steuern.



Über PHNIX



Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd. wurde 2002 von Andrew Yi

Zong gegründet und ist ein internationales Unternehmen, das sich auf

F&E und die Produktion von Wärmepumpenprodukten und

Energiesparlösungen konzentriert. Fast 50 % der Produkte von PHNIX

werden nach Europa, in die Vereinigten Staaten und in andere

überseeische Märkte exportiert. Der Hauptsitz von PHNIX befindet sich

in Guangzhou, China, und das Unternehmen wurde als China High-quality

Brand und Guangzhou High-tech Enterprise ausgezeichnet. Weitere

Informationen über PHNIX und seine Produkte finden Sie unter

www.phnix-e.com.







Pressekontakt:

June Lee

+86-20-3906-7742

june(at)phnix-e.com



Original-Content von: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.10.2016 - 19:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1411653

Anzahl Zeichen: 4330

Kontakt-Informationen:

Firma: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd.

Stadt: Stuttgart, Deutschland





Diese Pressemitteilung wurde bisher 38 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung