Ryanair baut Fleugzeugwartungsanlage in Kaunas aus

Der Low-Cost-Carrier Ryanair baut seine Wartungs-, Reparatur- und

Überholungsanlage (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) in Kaunas,

Litauen, aus. Der Transportgigant plant eine Investition in Höhe von

etwa 250.000 EUR für den Ausbau der Anlage der

Wartungsgeschäftseinheit "Kaunas Aircraft Maintenance Services"

(KAMS), die sich am Kaunas International Airport befindet.



Laut des verantwortlichen Managers von KAMS, Karolis ?epukas,

werden dank der Investition zahlreiche neue Werkstätten in der Anlage

eröffnet. "Dieses Jahr erwarten wir ein erhöhtes Volumen an

Wartungsaufträgen für Flugzeugzellen und Flugzeugbauteile. Darum fiel

die Entscheidung, eine weitere Werkstatt für Flugzeugbauteile

innerhalb unserer vorhandenen Hangars zu eröffnen", so Karolis

?epukas. "Die neuen Werkstätten dienen der Reparatur von

Passagiertreppen, der Befüllung von Luftbehältern und Arbeiten an

Komponenten aus Metall und Verbundmaterial. Außerdem werden wir

zusätzliche Flugzeugzellentechniker einstellen", erläutert er.



Das Unternehmen erwartet dieses Jahr einen 20 % höheren Umsatz

sowie eine Erhöhung der Anzahl von beschäftigten Spezialisten für die

Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugen um 30 %. Nach dem

Ausbau werden rund 140 neue Mitarbeiter bei der Anlage beschäftigt

sein.



Das Wachstum von KAMS hängt eng mit der fortlaufenden Erweiterung

der Ryanair-Flotte zusammen: Bis 2020 wird das Unternehmen mehr als

500 Flugzeuge betreiben. In Zusammenhang mit diesem fortlaufend

starken Wachstum ist KAMS optimistisch, dass in Zukunft neue Hangars

für die Nachbearbeitung von Flugzeugen und weitere

Instandhaltungsmaßnahmen in der Anlage in Kaunas eröffnet werden

könnten.



Die Luftfahrtbranche in Litauen hat das Potenzial, auch in Zukunft

weiter zu wachsen, dank aktueller Reformen der von Hochschulen und



Universitäten in Litauen angebotenen Studiengänge, die auf Nachfrage

aus der Branche aufbauen und durch Invest Lithuania unterstützt

werden.



Luftfahrtunternehmen in der Umgebung von Kaunas werden Studenten

und Studentinnen des Luftfahrtingenieurwesens an der Kaunas

University of Technology (KTU) die Möglichkeit bieten, während ihres

Studiums mehr praktische Erfahrungen zu sammeln. In ihrem dritten

Jahr werden Studierende die Möglichkeit haben, ein einjähriges

Praktikum bei einem der vielen Flugzeugwartungs- und

Reparaturunternehmen zu absolvieren, die an dem Programm teilnehmen.



So können Absolventen mindestens ein Jahr Erfahrung vorweisen und

erfüllen so die international anerkannten EASA-Anforderungen. Weitere

Initiativen von Bildungseinrichtungen führen dazu, dass Studiengänge

als grundlegendes Training durch die europäische Luft- und

Raumfahrtbehörde EASA anerkannt werden können. Durch diese Neuerungen

haben Unternehmen Zugang zu gut geschulten Technikern, was den

Investitionsbedarf senkt, da der theoretische Teil der Ausbildung

bereits teilweise durch staatliche Fördermittel gedeckt ist.







