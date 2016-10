Conco Systems Pty Ltd. kauft deutsche Gogolok IndustrieService GmbH zur Erweiterung des Serviceportfolios und zur Förderung des internationalen Firmenwachstums

(ots) - Conco Systems Pty Ltd. mit Sitz in

Heatherbrae, Australien, und Tochtergesellschaft der Conco Services

Corporation aus Verona, PA, USA hat die in Magdeburg beheimatete

Gogolok IndustrieService GmbH (GIS) erworben. GIS hat sich auf die

industrielle Reinigung von Plattenwärmetauschern, luftgekühlten

Kondensatoren und allgemeine Instandhaltungs- und Reinigungsdienste

für einige der angesehensten deutschen Unternehmen wie BASF, Bayer,

Stadtwerke und ADM spezialisiert. Die Aufnahme der

GIS-Infrastruktur, des GIS-Personalwesens und der

GIS-Dienstkapazitäten in die Conco Unternehmensgruppe wird zum

betrieblichen Wachstum von Conco am europäischen Markt und zur

Erweitung des Serviceportfolios weltweit beitragen.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160311/343273LOGO



Conco Systems Pty Ltd. ist der australische Geschäftszweig der

globalen Conco Unternehmensgruppe, die den Stromerzeugungs- und

Industriebranchen unübertroffene Kondensator- und

Wärmetauscherprodukte und -dienste anbietet. Noel John Peters,

Geschäftsführer von Conco Systems Pty Ltd. plant seine Rolle auf die

des Finanzdirektors von GIS zu erweitern, während der

Geschäftsbetrieb von GIS weiter von dem GIS-Geschäftsführer Hagen

Gogolok beaufsichtigt werden wird.



Diese Akquisition eines deutschen Unternehmens stärkt Concos

gegenwärtiges Netz aus europäischen Zweigstellen und Vertrieben.

Conco Systems SPRL wurde 2004 im belgischen Lillois gegründet und die

seit Jahrzehnten aktiven Conco-Vertriebsfirmen in Italien, Polen und

Spanien sind zu wertvollen Partnern geworden. Eine umfassende Liste

aller Conco Niederlassungen und Vertriebe weltweit sowie weitere

Einzelheiten über das Produkt- und Serviceangebot von Conco finden

Sie auf: www.conco.net



Das 1923 gegründete Conco Unternehmen mit Niederlassungen in den



USA, Europa und im asiatisch/pazifischen Raum ist der weltweit

führende Anbieter von Kondensator- und Wärmetauscherdiensten für die

Stromerzeugungs- und Industrieprozessbranchen.







