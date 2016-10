Mittelbayerische Zeitung: Mehr Respekt, weniger Parolen / CSU-General Scheuer sollteöfter so auftreten wie in Lappersdorf. Das täte dem politischen Klima gut. Leitartikel von Sebastian Heinrich

(ots) - Es ist ein gewöhnungsbedürftiger Anblick:

Andreas Scheuer, das CSU-Raubein, als Talkmaster, der mit Gästen über

die großen Themen unserer Zeit redet - und einmal nicht austeilt

gegen Brüssel, Flüchtlinge oder angeblich faule EU-Migranten.

Natürlich, die christsoziale Talkrunde mit dem etwas bizarren Namen

"Andreas Scheuer Guests and Friends" am Dienstagabend in Lappersdorf

war wohlinszeniert. Streit war fast nicht möglich, weil die Gäste bei

den meisten Themen ohnehin auf CSU-Linie waren. Trotzdem: Die

gemäßigte, dialogbereite Haltung, die Scheuer an diesem Abend zur

Schau gestellt hat, sollten der Partei-Lautsprecher und andere

führende CSU-Politiker öfter zeigen. Und zwar nicht nur vor hunderten

Parteifreunden, sondern auch in ihren Auftritten auf der großen

politischen Bühne. Damit würde Sie sich selbst helfen - und dem

gesellschaftlichen Klima in Deutschland. Für die CSU selbst wären

mehr konstruktives Auftreten und weniger scharfe Parolen gut, weil

sie sich so klar von der AfD abgrenzen kann. Damit würde die Partei

ihr Profil schärfen. Sie würde klarmachen, dass sie eine konservative

Partei ist - auch konservativer als die CDU - aber dass

Fremdenfeindlichkeit und völkisches Denken in ihren Reihen keinen

Platz haben. Sie könnte den Wählern auch über das Auftreten ihrer

Spitzenleute zeigen, was der Unterschied ist zwischen einer

verantwortungsbewussten Regierungspartei und populistischen

Panikmachern. Jedes Mal, wenn Scheuer gegen Asylurlauber oder

EU-Bürokraten keilt, dann verschwimmt der Unterschied zur AfD. Mehr

konstruktive Rhetorik, weniger Gift und Angstmache: Das täte nicht

nur der bayerischen Regierungspartei gut, sondern auch dem

politischen Klima im ganzen Land. Es ist ja das gute Recht der CSU,

auf ihren Standpunkten in der Asylpolitik zu beharren, ohne

Kontroversen dieser Art würde die Demokratie sterben. Aber wenn



Scheuer entwürdigende Sprachbilder verwendet wie das vom

fußballspielenden, ministrierenden Senegalesen, den man nicht mehr

abschieben könne, dann durchbricht er eine Untergrenze des Anstands

und des menschlichen Respekts. Wer - wie zuletzt Markus Söder - den

Neid bedürftiger deutscher Rentner auf minderjährige Flüchtlingen

heraufbeschwört, zündelt mit der ohnehin explosiven Stimmung in

Deutschland. Dabei beweisen ja viele CSU-Politiker Tag für Tag, dass

ihnen verantwortungsvolles Handeln wichtiger ist als schneidige

Parolen. In den Kommunen und Bezirken, in München und in Berlin.

Gerade in der Bewältigung der Flüchtlingskrise, diesem großen

Streitthema, haben viele von ihnen pragmatisch gehandelt, die

Versorgung der Ankommenden organisiert. Eine CSU, die mit weniger

Schärfe und mehr Respekt debattiert, verzichtet ja deswegen nicht auf

den Streit um heikle Themen. Natürlich müssen die Debatten etwa um

Integration, Migration und religiösen Fanatismus weitergeführt

werden. Natürlich ist in dieser Debatte eine Partei wichtig, die den

bürgerlich-konservativen Teil der Bevölkerung repräsentiert. Und es

ist sehr gut für die demokratische Kultur, wenn die Unterschiede

zwischen den politischen Parteien wieder deutlicher werden. Aber wer

auf Ängste in der Bevölkerung mit Panikmache und dem Schüren von

Ressentiments antwortet statt mit Lösungsvorschlägen, der handelt

unverantwortlich. Und das hat die CSU auch gar nicht nötig.







