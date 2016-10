Mittelbayerische Zeitung: Ziemlich identisch / Kommentar zur Fußball-Nationalelf

(ots) - Joachim Löw hat ja recht. Wie so häufig, aber

das nur nebenbei bemerkt. Es kann immer etwas passieren. Siehe die WM

2010, als die vermeintliche Schlüsselfigur Michael Ballack ausfiel.

Dass dann niemand den "Capitano" in Südafrika vermisste, steht auf

einem ganz anderen Blatt. Solche personellen Rückschläge sind nie

ausgeschlossen. Bleiben sie aus, spricht schon jetzt einiges dafür,

dass Löws WM-Formation ziemlich identisch mit jener sein wird, die er

am Dienstagabend in Hannover auf den Platz beorderte. In dieser

geschlossenen Gesellschaft wird höchstens sachte ergänzt und nicht

brachial aussortiert. Löw rekrutiert seine Stammformation seit Jahren

aus dem Team, das 2009 mit der deutschen U21 den EM-Titel geholt

hatte. Dass er dieser goldenen Generation eisern die Stange hält, hat

gute Gründe. Sie waren bei den überzeugenden Auftritten in Hamburg

und Hannover abermals zu sehen. Für die gefeierten

Nachwuchshoffnungen im deutschen Fußball ist das freilich keine allzu

frohe Kunde.







Kommentare zur Pressemitteilung