Mittelbayerische Zeitung: Danke, Opec / Kommentar zu denÖlpreisen

(ots) - Ein Dank an die Opec. Ihre Ankündigung, die

Menge des geförderten Öls eindämmen zu wollen, erinnert uns daran,

dass wir unsere Energieversorgung auf neue Füße stellen sollten.

Zuletzt hatte das Engagement in diese Richtung spürbar nachgelassen.

Es fehlte der Leidensdruck hoher Preise. Im Gegenteil: Öl war wieder

wettbewerbsfähiger. Öl hat aber, besonders wenn es billig ist, fatale

Nebenwirkungen. Die Abhängigkeit von politisch höchst heiklen Staaten

steigt in gleichem Maße, wie der Anreiz zum Umstellen auf

umweltschonende Energien und zum Energiesparen nachlässt. Das verrät

allein ein Blick auf unsere Straßen. Der Treibstoffverbrauch ist bei

Neuwagen derzeit offensichtlich ein untergeordnetes Kriterium. Das

Warnsignal der Opec kommt keinesfalls zu früh.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.10.2016 - 20:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1411658

Anzahl Zeichen: 1105

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 25 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung