Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Regelung für EU-Ausländer

(ots) - Nicht zuletzt zeigt sich der deutsche

Sozialstaat - zumindest übergangsweise - weiter großzügig. Damit

erwerbslose EU-Ausländer in ihre Heimat zurückreisen können, sichert

ihnen das neue Gesetz für die Dauer von einem Monat einen Anspruch

auf Überbrückungshilfe zu, inklusive einem Darlehen für die

Rückreisekosten. Und an den Hartz-IV-Ansprüchen von EU-Bürgern, die

in Deutschland arbeiten oder gearbeitet haben - und sei es nur in

einem Minijob - ändert sich ohnehin nichts. Der prompte DGB-Protest

gegen die Einschränkung passt daher ins allgemeine politische Bild:

Viel Lärm um wenig.







