Lausitzer Rundschau: Wissen und Willen



Milliarden für die IT-Ausstattung von Schulen

(ots) - Die Schulen in Deutschland sind vielfach noch eine

digitale Diaspora. Sind sie "gut" ausgestattet, gibt es

Computerräume, Whiteboards, also interaktive und digitale Tafeln, und

einen Internetanschluss für alle. Sind sie schlecht ausgestattet,

fehlt es selbst daran oder das Equipment ist total veraltet.

Hierzulande wird immer darüber diskutiert, dass die soziale Herkunft

zu sehr den Bildungserfolg bestimmt. Das ist leider wahr. Wahr ist

aber auch, dass die technologische Rückständigkeit der Schulen

genauso Chancen und Perspektiven nimmt. Mit dem Smartphone "daddeln"

kann jeder. Aber es geht um mehr: Wer frühzeitig vertraut gemacht

wird mit den digitalen Möglichkeiten, mit dem, was heute Arbeit und

Leben bestimmt und verändert, der wird daraus zweifellos erhebliche

persönliche Vorteile für die eigene Entwicklung ziehen. Das muss

moderne Schule leisten. Denn auch das ist eine Frage der

Chancengleichheit. Deshalb ist das milliardenschwere

IT-Aufrüstungsprogramm, das Bundesbildungsministerin Wanka am

Mittwoch vorgestellt hat, so wichtig. Gleichwohl wird mit dem

Vorhaben sehr viel Veränderungsbereitschaft eingefordert. Von den

Kindern, für die sich die Art des Lernens weiter verändern wird. Sie

werden freilich die geringsten Probleme mit neuen Techniken haben.

Von den Eltern, die noch mehr Schwierigkeiten haben werden, technisch

mit ihrem Nachwuchs Schritt zu halten. Vor allem aber sind die Lehrer

gefordert - auch sie müssen mit Tablet und PC im Klassenzimmer neue

Wege des Unterrichtens einschlagen. Sich darauf einzulassen, benötigt

Wissen und Willen. Die Bereitschaft dazu muss man einfordern, so wie

von jedem anderen Beamten oder Angestellten auch. Wankas schönes

Vorhaben hat allerdings Haken. Wenn die Schulverwaltungen ihre

Prozesse nicht beschleunigen, ist die neue Technik schon wieder

veraltet, bevor sie installiert ist. Darüber hinaus nutzt die beste



IT-Ausstattung nichts, wenn die Schulgebäude marode sind, die

Toiletten übel stinken und die Klassengröße 30 oder mehr Schüler

beträgt. Die Digitalisierung muss in ein vernünftiges Lernumfeld

eingebettet werden. Das ist das Problem. Dafür fehlen Ländern und

Kommunen oft die Mittel. Deshalb ist der nächste Schritt, endlich das

Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich

abzuschaffen. An der Schulsanierung darf der Bund sich nicht

beteiligen, auch Wankas IT-Programm kann nur mit rechtlichen Tricks

umgesetzt werden. Jeder in der Politik weiß inzwischen, dass das

Kooperationsverbot einer der größten Bremsklötze bei der

Weiterentwicklung des Bildungssystems ist. Schon heute, beim Treffen

der Ministerpräsidenten mit dem Bundesfinanzminister zu den

Bund-Länder-Finanzen, könnte damit begonnen werden, diesen föderalen

Unsinn abzuräumen. Gut wär's.







