Lausitzer Rundschau: Macht' s wie die Niederländer!



Zu den Geldautomaten-Sprengungen in Brandenburg

(ots) - Eine neue Verbrechensserie zieht sich durch

Deutschland, vor allem durch Nordrhein-Westfalen und die Lausitz. Gab

es vor fünf Jahren deutschlandweit gerade einmal 38 Fälle von

Geldautomatensprengungen, sind es in diesem Jahr alleine in der

Lausitz schon mehr als zehn. Und die Spirale dreht sich immer

schneller. Lagen zunächst noch Wochen und Monate zwischen den Taten,

sind es jetzt gerade noch Tage. Erst in der Vorwoche schlugen die

Täter, bei denen die Ermittler von einer Bande ausgehen, in Lübben zu

- mitten auf dem Marktplatz. Die Polizei scheint machtlos angesichts

der offenbar sehr professionell vorgehenden Täter. Zumindest gibt es

bisher keine veröffentlichten Erkenntnisse, dass sie der Bande auf

den Fersen ist. Das ist kein Wunder, sind solche Taten doch ohnehin

nur schwer aufzuklären. Deutschlandweit wurden im vergangenen Jahr

laut BKA gerade einmal 20 Verdächtige ermittelt. Dass es dennoch

gelingen kann, die Täter abzuschrecken, beweisen die Niederlande.

Dort ist eine ähnliche Verbrechensserie gestoppt worden. Durch

"verstärkte Präventionsmaßnahmen der Geldinstitute sowie intensive

repressive Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden", so die Erkenntnis

des BKA. Sprengen die holländischen Banden jetzt lieber in

Deutschland?







