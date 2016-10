BERLINER MORGENPOST: Selbstkritik als Weg nach vorn / Kommentar von Joachim Fahrun zu SPD-Chef Müller

(ots) - Ein weiteres Mal wundert man sich über die

Kommunikation, die in Müllers Senatskanzlei waltet. Mit welcher

Begründung wird eine Senatssprecherin entlassen, die doch offenkundig

einen guten Job gemacht und ihrem Chef so oft den Rücken frei

gehalten hat? Wir erfahren es nicht. Als Daniela Augenstein im August

plötzlich abtauchte, hieß es, sie sei lediglich im Urlaub - kurz vor

der Abgeordnetenhauswahl. Als der Regierungschef zwei Tage nach der

Wahl verkündete, Augenstein sei von ihren Aufgaben entbunden worden,

dementierte er erneut einen Streit. Die Staatssekretärin habe auch

sehen wollen, was sich für sie an anderen Perspektiven eröffne. Das

scheint eine eigenwillige Interpretation der Geschehnisse zu sein.

Die vielen Fragezeichen im Zusammenhang mit der Personalie bleiben,

nach der Entlassung erst recht.



Der vollständige Kommentar unter: morgenpost.de/208411115







Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST



Telefon: 030/887277 - 878

bmcvd(at)morgenpost.de



Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BERLINER MORGENPOST

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.10.2016 - 21:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1411665

Anzahl Zeichen: 1206

Kontakt-Informationen:

Firma: BERLINER MORGENPOST

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung