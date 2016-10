Börsengang von Laiyifen an Schanghaier Börse, Werbeauftritt im New Yorker Times Square

(ots) - Shanghai Laiyifen Co.,

Ltd., Inhaber und Betreiber einer Kette von Imbissläden in China,

stand mit Schanghai und New York an zwei Finanzzentren auf der

gegenüberliegenden Seite des Globus im Rampenlicht, als das

Unternehmen auf den großen Werbetafeln über dem New Yorker Times

Square seinen Börsengang an der Schanghaier Börse vom 12. Oktober

2016 feierte.



Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20161012/0861610332



Laiyifen ist das erste auf Imbisswaren spezialisierte chinesische

Unternehmen, das einen Börsengang wagt und wie bereits andere

chinesische Marken auf dem berühmten Times Square für sich Werbung

macht.



Nach 17 Jahren Wachstum ist aus dem ehemaligen Schanghaier

Straßenimbiss ein solider Anbieter von Imbisswaren geworden, der

durch seinen gleichzeitigen werbewirksamen Auftritt in Schanghai und

New York sowohl im Inland als auch international die Aufmerksamkeit

der Presse auf sich lenkt.



Laiyifen ist der erste chinesische Anbieter von Imbisswaren,

dessen Aktien auf dem chinesischen einheimischen A-Shares-Markt

gehandelt werden. Seit der Eröffnung des ersten Ladens im Jahr 1999

hat das Unternehmen ein Netz aus 2.271 Verkaufsstellen in mehr als 10

chinesischen Provinzen und Kommunen aufgebaut, darunter die Provinzen

Jiangsu, Zhejiang, Anhui und Shandong und die Städte Schanghai,

Tianjin und Peking.



Das Unternehmen betreibt darüber hinaus ein mehrgleisiges

Marketingmodell, dass Online- und Offline-Geschäft kombiniert.

Laiyifen kann auf über 13 Millionen treue Mitglieder und einen

Jahresumsatz von mehr als 3 Milliarden RMB (ca. 450 Millionen US-$)

verweisen und hat bislang insgesamt mehr als 450 Millionen Kunden

bedient.



Laiyifen hat von Anfang an für die gesamte Prozesskette strenge

Qualitätskontrollstandards eingeführt, von der Rohstoffbeschaffung



bis hin zur Produktion. Vor einigen Jahren hat das Unternehmen an der

Gestaltung der zwei nationalen chinesischen Standards für Imbisswaren

mitgewirkt, der Guten Herstellungspraxis für geröstete Nüsse und

Körner und den Industriestandards für gekochte Bohnen im

Binnenhandel. Für Rohstoffe hat das sich Unternehmen außerdem noch

höhere Qualitätsanforderungen als die nationalen Standards auferlegt.



Laiyifen hat sich von einem Kleinimbiss zu einem Großanbieter von

Imbisswaren emporgearbeitet. Beim ersten chinesischen Imbissmuseum,

das für die nahe Zukunft geplant ist, werden kreative Designs von

Laiyifen zugrunde liegen.



Laut Wertpapierprospekt von Laiyifen plant das Unternehmen durch

die Ausgabe von bis zu 60 Millionen Aktien einen Kapitalbetrag von

660 Millionen RMB (ca. 98,3 Millionen US-$) aufbringen (25 Prozent

seines Aktienkapitals nach Ausgabe). Als Konsortialführer wurde China

Securities Co., Ltd., beauftragt.



Die Mehrheitsaktionäre und eigentlichen Mehrheitseigner von

Laiyifen haben sich allesamt verpflichtet, die Anzahl der Aktien, die

sie halten können, zu begrenzen. Die anderen Aktionäre des

Unternehmens haben sich ebenfalls zu einer freiwilligen

Verkaufssperre ihrer Aktienanteile verpflichtet.



Der Werbeauftritt von Laiyifen im New Yorker Times Square ist das

Ergebnis von 17 Jahren harter Arbeit und Handwerkskunst des

Unternehmens, während der Börsengang an der Schanghaier Börse das

nächste Kapitel auf dem Erfolgsweg des Imbisswarenherstellers

einläutet.







Pressekontakt:

Wu Yichun

+86-21-5176-0999-66127

wuyichun(at)laiyifen.com



