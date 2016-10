Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Neue Debatte um das Bundespräsidentenamt

Politische Taktiererei

Thomas Seim

(ots) - Am kommenden Montag ist wieder Sitzungswoche des

Bundestages in Berlin. Nun scheint es ernst zu werden mit dem

Wahlkampf für den nächsten Bundestag. Äußeres Zeichen dafür war

gestern eine Debatte um eine mögliche Kandidatur Margot Käßmanns, der

ehemaligen Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in

Deutschland, für das Amt der Bundespräsidentin. Das Taktieren läuft

auf vollen Touren. Attraktiv an dem Namen Käßmann ist, dass es nun

endlich doch mal an der Zeit wäre, das höchste Amt im Staate mit

einer Frau zu besetzen. Derzeit fallen dazu immer zwei Namen:

Käßmanns und der der Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin

Göring-Eckardt. Erstere wäre ein Angebot und zugleich ein Wechsel auf

eine rot-rot-grüne Mehrheit, letztere eine Öffnung für eine

schwarz-grüne Mehrheit, wenngleich es auch in der SPD Sympathien für

die Grüne gibt. Beide stünden dafür, dass die Politik geeignete

Persönlichkeiten erneut aus kirchlichen Zusammenhängen rekrutieren

muss. Die Präsidentenfrage wird aber wohl nicht entlang der Aussicht

auf eine neue politische Mehrheit im Herbst 2017 entschieden. Da

gelten ein rot-rot-grünes Bündnis wie auch eine schwarz-grüne

Mehrheit derzeit als eher unrealistisch. Mit der Union einer

Kanzlerin Merkel, die in Umfragen erstmals unter 30 Prozent liegt,

wird schwarz-grün nicht gehen. 2013 gab es die Chance - damals haben

die Grünen sie nicht nutzen wollen und können. Gegen eine

rot-rot-grüne Mehrheit spricht wiederum die mangelnde Zuverlässigkeit

linker Ideologen in der Linkspartei. Selbst der dort einflussreiche

Oskar Lafontaine, der vielleicht gar gern Frieden mit seiner

Ex-Partei machen würde, hält ein rot-rot-grünes Linksbündnis nur mit

sehr breiter Mehrheit für denkbar. Die aber wird es kaum geben. So

dauert die Suche nach einer überparteilichen Kandidatur an, die einen

gesellschaftlichen Diskurs gestalten und zu konstruktiven Mehrheiten



einen kann. Die beiden Kandidaten aus der Politik dafür heißen

Norbert Lammert (CDU), Bundestagspräsident, und Frank-Walter

Steinmeier (SPD), Bundesaußenminister, beide wohl gegen die jeweils

andere Partei nicht durchsetzbar. Leider - muss man mit Blick auf

Steinmeier sagen. Es bleibt Andreas Voßkuhle, der Präsident des

Bundesverfassungsgerichts. Er hat einmal abgewinkt. Aber das macht

seinen Namen nur stärker. Man sollte sich noch mal um ihn bemühen.







