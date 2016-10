Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Arzneimittelpreise steigen rasant

Transparenz ist gefragt

Matthias Bungeroth

(ots) - In einem hat Martin Zentgraf,

Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Pharmazeutischen

Industrie (BPI), absolut recht: "Am Ende werden die Patientinnen und

Patienten die Rechnung bezahlen." Doch diesen Satz gebraucht Zentgraf

leider nicht im wörtlichen, sondern im übertragenen Sinne. Er sieht

vielmehr eine unsichere Arzneimittelversorgung für Deutschland

heraufziehen, wenn die Pharmazeutische Industrie künftig nicht mehr

Geld für ihre Präparate nehmen könne. Eine geradezu abenteuerliche

These. Denn die Realität sieht so aus, dass die Krankenkassen in

Deutschland insgesamt immer mehr Geld ausgeben müssen, um die

verschriebenen Medikamente zu bezahlen. Im Vorjahr stiegen die

Ausgaben hierfür auf 35,4 Milliarden Euro, ein Plus von 3,9 Prozent.

Zur wahren Goldgrube entwickeln sich für die Pharmafirmen neu

entwickelte Medikamente, für die sie jeweils ein Jahr lang den Preis

sozusagen im Alleingang bestimmen können. Oft mehrere hundert

Millionen Euro betragen hier die Bruttoumsätze. Das alles - siehe das

Zentgraf-Zitat am Anfang - zu Lasten der Bürger, die die Sozialkassen

mit ihren Beiträgen finanzieren. Dass dieses System durch den

demografischen Wandel in den kommenden Jahrzehnten großen Belastungen

ausgesetzt ist, dürfte bekannt sein. Seit Jahren ermittelt das

Bundeskartellamt wegen illegaler Preis- und Marktabsprachen in der

Pharmabranche, zuletzt im September dieses Jahres. Ergo: Es ist nicht

weniger, sonder mehr Transparenz gefragt.







