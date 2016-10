Analytic Partners von unabhängigem Forschungsunternehmen als führend im Bereich "Marketing Measurement and Optimization Solutions" benannt

(ots) - Analytic Partners, ein weltweit

tätiges Unternehmen für Marktanalysen, hat heute bekannt gegeben,

dass man im Bericht "The Forrester Wave(TM): Marketing Measurement

and Optimization Q4 2016" Anerkennung erhielt. Analytic Partners

gehörte zur Gruppe ausgewählter Firmen, die zur Teilnahme an diesem

Bericht eingeladen wurden, welcher die Unternehmen in 25 genau

definierten Kategorien sorgfältig bewertete.



"Ich bin der Überzeugung, dass die Kriterien von The Forrester

Wave(TM) den Bedarf auf dem Markt nach technisch immer komplexeren,

innovativen und flexiblen Analyselösungen widerspiegeln", sagte Nancy

Smith, Präsidentin von Analytic Partners. "Wir fühlen uns geehrt, zu

den führenden Firmen gezählt zu werden. Unser Team stellt unseren

Kunden eine einzigartige und ausgeglichene Palette von Werkzeugen,

Technik und Fachkenntnis zur Verfügung. Im Zentrum unserer Strategie

steht, ein Elite-Serviceteam zu rekrutieren, im Unternehmen zu halten

und zu entwickeln, mit dem unsere Kunden in einer immer

fragmentierteren Marketingwelt Schritt halten können. Wir sind der

Überzeugung, dass sich dies in The Forrester Wave niederschlägt."



Dieser Schwerpunkt auf dem Kundendienst spiegelt sich in den

Bewertungen von Analytic Partners. Das Unternehmen erhielt in neun

Kriterienkategorien der Forrester Wave(TM) mit 5.0 die maximale

Punktzahl, darunter in den Bereichen "Education and Training" und

"Change Management Consulting".



Analytic Partners ist der Überzeugung, dass Forrester Wave(TM)

auch seinen ausgeklügelten Ansatz der technischen Aspekte von

Marketinganalysen gewürdigt hat. Das Unternehmen erhielt in der

Kategorie "Data and Model Management" die höchste Bewertung, in der

Kategorie der Nutzung von "Marketing Analytics" die dritthöchste



Bewertung, die vierthöchste Bewertung in der Kategorie

Technikplattform und es zählte in der Kategorie "Execution Roadmap"

zu den am höchsten bewerteten Unternehmen.



Nancy Smith sagte: "Wir ermöglichen unseren Kunden seit mehr als

einem Jahrzehnt das Finden und Nutzen intelligenterer geschäftlicher

Strategien und die Verbesserung ihrer Leistung und der geschäftlichen

Ergebnisse. Dies bedeutet heutzutage mehr Nutzung adaptiver, sachlich

fundierter Ansätze, damit ein Plan rechtzeitig und in Echtzeit

umgesetzt werden kann. Bei Analytic Partners konzentrieren wir uns zu

100 % darauf, unseren Kunden bei der Schaffung einer Kultur zu

helfen, welche sachlich fundierte Entscheidungen begrüßt. Wenn etwas

vom Projekt zur Praxis wird, ist dies die wichtigste Antwort auf die

anspruchsvollsten Fragen im Marketing."



Der Bericht Forrester Wave(TM) Marketing Measurement and

Optimization stellt zudem fest: "Kundenempfehlungen besagen zudem,

dass zu den Stärken von [Analytic Partners] die Expertise bei

Sachfragen und umfassende Empfehlungen für das Marketing gehören.

Dies ist Zeugnis des ausgeglichenen Angebotes von Dienstleistungen,

Schulungen und Technik."



Der Bericht führt weiter aus: "Analytic Partners ist für Neulinge

und erfahrene Fachleute im Marketing bestens geeignet. Es kann

Nachzüglern im Bereich der Messung von Daten- und Modellentwicklung

Anleitung geben und Einsichten in den Markt eröffnen. Erfahrene

Fachleute werden von APs umfassender Kenntnis der Entwicklung von

Marketingstrategien beeindruckt sein."



Analytic Partners erhielt in folgenden Kategorien und Kriterien

des Forrester Wave Marketing Measurement and Optimization Report die

Höchstbewertung von 5.0:



- Daten- und Modellmanagement: Streuungsauflösung,

Absent-Channel-Verantwortlichkeit, Kundenzufriedenheit:

Datennormalisierung, Modell-Verantwortlichkeit

- Angebotene Dienstleistungen: Weiterbildung und Schulung, Beratung

beim Management von Veränderungen

- Nutzung von Marketinganalysen: Fallstudie: Strategisches

Marketingmanagement

- Technikplattform: Szenarioplanung



Analytic Partners erhielt zudem die Höchstbewertung von 5.0 in der

Kategorie Execution Roadmap.



Den Bericht finden Sie hier (http://analyticpartners.com/news-blog

/2016/10/analytic-partners-named-a-leader-in-marketing-measurement-an

d-optimization-solutions-by-forrester-research/).



Über Analytic Partners



Analytic Partners ist ein weltweit tätiges Unternehmen für

Marktanalysen, das adaptive Modellierungstechniken und -Tools nutzt,

damit Unternehmen im Marketing eine bessere Kapitalrendite erzielen

und letztlich näher bei ihren Kunden sein können. Wir arbeiten mit

Marketingprofis zusammen, um vertieftes Wissen über Marken, Kunden

und Konkurrenten zu erhalten, das in begründete Strategien für

verbesserte geschäftliche Performance umgesetzt wird.

www.analyticpartners.com







