Eine Wochen-Safari in Kenia: der Klassiker unter den Safarireisen

(firmenpresse) - Kenia in Ostafrika ist aufgrund seiner Vielzahl von Nationalparks ein klassisches Reiseziel für Safaris. Die Parks sind nicht nur für den Schutz der Tiere unentbehrlich, sie sind gleichzeitig eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landes. Aus der ganzen Welt kommen Menschen, um Elefanten, Löwen, Büffel, Giraffen und dergleichen in freier Wildbahn zu erleben. Die enorme Zahl der Parks macht es unmöglich, alle während nur einer Reise zu besuchen. Eine Wochensafari in Kenia bietet allerdings die Möglichkeit, doch mehrere von ihnen zu besichtigen. Auf der Seite kenia-safari.de werden entsprechende Angebote gezeigt.



Out of Africa führt mitten hinein in das kenianische Wildlife



Die Wochensafari Out of Africa beinhaltet Pirschfahrten im Tsavo Ost, im Tsavo West, im Amboseli und in der Masai Mara. Jeder der Parks hat sein eigenes Highlight. Im Tsavo Ost sind es die roten Elefanten, im Amboseli tummeln sich die Tiere am Fuße des beeindruckenden Kilimandscharo, die Ufer des Lake Naivasha sind ein Paradies für Vögel und in der Masai Mara warten die legendären Big Five Afrikas. Übernachtet wird in ausgewählten Lodges und Camps wie der Ashnil Aruba Lodge mit einem weiten Blick über die Landschaft.



Als Familien- oder Gruppenurlaub buchbar



Die 7-tägige Out of Africa Safari des Kenia-Spezialisten ist auch als Familien- oder Gruppenurlaub buchbar. Voraussetzung ist, dass mindestens vier Reiseteilnehmer zusammenkommen. Dann wird die Rundreise durch die kenianischen Nationalparks als Privatsafari durchgeführt. Allgemein sind die Landcruiser auf den Fahrten mit nicht mehr als fünf Fahrgästen besetzt.





Die kenianische Tierwelt und Kenias beeindruckende Landschaft stehen im Mittelpunkt der Safariangebote von kenia-safari.de. Dabei werden die persönlichen Vorlieben des Kunden berücksichtigt. Nach seinen Wünschen wird ein individuelles Urlaubspaket zusammengestellt. Aktuelle Reisetrends und die eigene Reiseerfahrung des Teams fließen gleichfalls mit ein.



