Badarmaturen von Maier: Neue Serie jetzt im Sanitär-Onlineshop erhältlich!

CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

(firmenpresse) - Der spanische Hersteller Griferías Maier hat sich der Produktion von luxuriösen Armaturen für das Badezimmer verschrieben. Dass dies die richtige Entscheidung war, dafür ist das in diesem Jahr begangene 30-jährige Firmenjubiläum der beste Beweis. Die hochwertigen Produkte zeichnen sich durch Langlebigkeit und ein extravagantes Design aus. In Deutschland gibt es nur einige ausgewählte Vertriebspartner dieser. Der Sanitär-Onlineshop auf cht-cottbus.de gehört zu diesem Kreis. Kürzlich hat er die neue Serie „IKON“ in sein Sortiment aufgenommen.



Optische Highlights für das Bad



Die Artikel aus der „IKON“-Serie sind typische Vertreter der Maier-Familie. Dennoch können sie als innovativ bezeichnet werden. Designtechnisch wurde der Schwerpunkt auf geometrische Formen gelegt. Klare Linien dominieren. Ohne Schnörkeleien kommen die Armaturen zeitlos modern daher. Dazu gesellen sich außergewöhnliche Farben wie etwa Roségold. Wer sich farblich auf keine Experimente einlassen möchte, kann sich für Chrom oder Gold entscheiden. Die Serie enthält Waschtisch-, Bidet- und Badewannenarmaturen, Duschmischbatterien sowie Brausestangen. Sie ermöglicht eine perfekt aufeinander abgestimmte Ausstattung des Badezimmers.



Ältere Serien von Griferías Maier weiterhin Bestandteil des Sortiments



Auch die älteren Serien von Griferías Maier sind weiterhin Sortimentsbestandteil des Onlineshops. Besonders glamourös präsentiert sich die Serie „LUXURY“. Der Name ist Programm, denn die Badarmaturen wurden mit funkelnden Swarovski-Steinen veredelt. Gleiches gilt für die Serie „SKIP DIAMOND“. Bei der „SURF“-Serie legte das Unternehmen ähnliche Maßstäbe wie bei der „IKON“-Serie an: Minimalistisches Design trifft auf Funktionalität. Nichtsdestotrotz wird ein Hauch von Luxus spürbar.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.cht-cottbus.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die CHT Cottbuser Haustechnik GmbH blickt als Fachhändler für Haustechnik auf eine über zwei Jahrzehnte währende Firmengeschichte zurück. Seit mehr als 10 Jahren besteht mittlerweile auch der zum Unternehmen gehörende Onlineshop auf cht-cottbus.de. Präsentiert wird eine umfangreiche Auswahl an Artikeln für den gesamten Wohnbereich von Badezimmermöbeln bis hin zu Standleuchten.

Dies ist eine Pressemitteilung von

CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

Datum: 12.10.2016 - 22:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1411676

Anzahl Zeichen: 1833

Kontakt-Informationen:

Firma: CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Cottbus

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 12.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 26 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung