Aktuell im Angel-Onlineshop: Große Auswahl Kunstköder vorrätig!

Angelsport Berger

(firmenpresse) - Künstliche Köder haben mittlerweile den natürlichen fast den Rang abgelaufen. Die vielfach erhältlichen Ausführungen kommen bei Mensch und Fisch offensichtlich gut an. Diese Erfahrung machen zumindest Onlineshops für Angelzubehör wie der Shop auf angel-berger.de. Zu den Top-Sellern hier zählt zum Beispiel das Angel Berger Kunstködersortiment mit Tasche. Das Raubfischset enthält Kunstköder für alle gängigen Raubfischarten. Insgesamt umfasst das Sortiment einen Blinker, einen Spinner, einen Spinner mit Bleikopf, einen Wobbler sowie einen Gummiköder mit Jigkopf und Drillig. Ergänzt wird es durch zwei Stahlvorfächer.



Den Jagdtrieb wecken



Ein künstlicher Köder muss nicht zwangsläufig aussehen wie ein Beutetier. Er wurde konzipiert, den Jagdtrieb zu wecken und dadurch den Biss herauszufordern. Das geschieht nicht ausschließlich durch die Optik. Es sind verschiedene Reize notwendig. Deshalb muten manche Köder wie etwa Spinner etwas merkwürdig an. Der Inhalt des Angel-Berger Spinnersortiments besteht aus Metallblättchen unterschiedlicher Größen und Farben, an denen Angelhaken angebracht sind. Die Spinner mit brüniertem Drilling rotieren beim Zug durch das Wasser um die eigene Achse. Die dadurch entstehenden Druckwellen sprechen das Seitenlinienorgan des Fisches an und lösen den Beutereiz aus. Auf diese Weise werden Hecht, Barsch und Zander zum Biss verleitet.



Vorfächer als Ergänzung



Vorfächer aus Stahl stellen eine sinnvolle Ergänzung beim Raubfischangeln dar. Sie schützen die Angelschnur vor einem Durchbiss. Vor allem Hechte sind dafür bekannt. Oftmals sind sie bereits in den Sets enthalten. In der Rubrik Angelköder des Shops von Angelsport Berger finden sich allerdings auch separat erhältliche Vorfächer wie die Angel Berger Meeresvorfächer.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.angel-berger.de/Kunstkoeder/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Onlineshop auf angel-berger.de ist die seit mehr als 15 Jahren bestehende Internetpräsenz des Unternehmens Angelsport Berger. Ständig sind mehr als 1.000 Produkte an Angelzubehör verfügbar. Besonders hinweisen möchte der Shop auf die Artikel aus Eigenproduktion wie die selbstproduzierten Köder für Raubfische und Futtermittel.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Angelsport Berger

Datum: 12.10.2016 - 23:26

Sprache: Deutsch

News-ID 1411678

Anzahl Zeichen: 1835

Kontakt-Informationen:

Firma: Angelsport Berger

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Pulsnitz

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 12.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung