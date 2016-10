AIDA Kreuzfahrt in den hohen Norden: Noch Plätze für Anfang 2017 frei!

(firmenpresse) - Kreuzfahrten in den hohen Norden erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit. Viele Reisen sind bereits kurz nach ihrer Veröffentlichung ausgebucht. Der Kreuzfahrtvermittler, der sich auf kreuzfahrten-reisebuero.de präsentiert, hat jedoch für eine AIDA Kreuzfahrt durch das Nordmeer Anfang des Jahres 2017 noch einige wenige Plätze frei. Am 25. Februar und am 11. März 2017 sticht die AIDAcara im Hafen von Hamburg in See, um ihren Passagieren die Schönheit Norwegens im Winter näherzubringen.



Polarlichter, Hundeschlittenfahrt und mehr



Die raue Landschaft ist zwar zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis, im Winter präsentiert sie sich allerdings völlig anders als im Sommer. Alles liegt unter einer dicken Schneedecke verborgen. Von Bord des Schiffes aus wird der Eindruck erweckt, als befänden sich die Pflanzen, Tiere und Menschen am Ufer in einem tiefen Winterschlaf. Doch dem ist nicht so! Es gibt jede Menge zu erleben. Die zweiwöchige Kreuzfahrt ist gespickt von Highlights. Eins davon ist die Einfahrt in den Altafjord in der Nähe des Nordkaps, ein anderes ein Ausflug mit dem Hundeschlitten in die unberührte Natur. In der Finnmark wiederum ziehen die leuchtenden Polarlichter die Blicke auf sich.



Persönliche Atmosphäre auf der AIDAcara genießen



Die AIDAcara ist ein kleines Schiff, auf dem persönliche Atmosphäre großgeschrieben wird. Das Angebot des genannten Kreuzfahrtenportals beinhaltet Vollpension an Bord, die Benutzung der freien Bordeinrichtungen, ein abwechslungsreiches Unterhaltungs- und Veranstaltungsprogramm sowie die Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 11 Jahren. Die Reiseroute wurde erst neu in das Kreuzfahrtangebot aufgenommen.





Die Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG hat eine Spezialisierung auf die Vermittlung von Kreuzfahrten vorgenommen. Ihre umfangreiche Auswahl an Reisen umfasst Fluss- und Hochseekreuzfahrten. Die Organisation und Durchführung derselben erfolgt durch namhafte Reedereien wie MSC, AIDA oder TUI Cruises.

