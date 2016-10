Rheinische Post: Claudia Roth befürwortet Bundesverdienstkreuz für syrische Helfer in Leipzig

(ots) - Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat sich

Vorschlägen angeschlossen, den syrischen Flüchtlingen, die ihren

terrorverdächtigen Landsmann in Leipzig überwältigten und der Polizei

übergaben, mit dem Bundesverdienstkreuz auszuzeichnen. Die Syrer

hätten zur Verhaftung des Terrorverdächtigen, der gestern erhängt in

seiner Zelle gefunden wurde, "heldenhaft beigetragen", sagte die

Grünen-Politikerin der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Donnerstagausgabe). Deshalb sei Deutschland ihnen die Zusicherung

schuldig, mit ihren Familien hier bleiben zu können. "Und das

Bundesverdienstkreuz darf als Zeichen der Anerkennung dann gerne noch

mit dazu kommen", erklärte Roth.







