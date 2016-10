Alles Wichtige rund ums Thema Beipackzettel

(ots) -

Anmoderationsvorschlag: Das hat wohl jeder von uns schon mal

gemacht. Aus der Packung Tabletten herausgenommen und mit Wasser

runtergespült, ohne auch nur einen Gedanken an den Beipackzettel zu

verlieren, denn er ist zu lang, zu unverständlich, zu kompliziert ist

die Begründung. Das kann gefährlich werden, weiß Dagmar Ponto und hat

bei einer Expertin nachgefragt.



Sprecherin: Liest man die oft ellenlange Aufzählung der

Packungsbeilage, ist man schnell verunsichert, und nimmt im

schlechtesten Fall das Medikament gar nicht erst ein, berichtet das

Apothekenmagazin Senioren Ratgeber. Wir haben Chefredakteurin Claudia

Röttger gefragt, warum Beipackzettel häufig unverständlich sind und

ob es nicht auch verbraucherfreundlicher geht:



O-Ton Claudia Röttger: 23 Sekunden



Vorweg: Es ist gesetzlich vorgeschrieben, was ein Beipackzettel

alles enthalten muss. Es gibt aber schon überarbeitete Beipackzettel,

die kein Medizinlatein mehr enthalten, dafür aber zum Beispiel eine

gezeichnete Uhr, die verdeutlicht, wann das Medikament eingenommen

werden soll. Neben den Infotexten gibt es häufiger auch schon

Zeichnungen, wie man zum Beispiel Augentropfen richtig träufelt.



Sprecherin: Vor einiger Zeit wurde das Pilotprojekt "Digitaler

Beipackzettel" gestartet. Was ist davon zu halten?



O-Ton Claudia Röttger: 20 Sekunden



Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, denn die

digitalen Infotexte lassen sich aktualisieren, gehen nicht verloren,

und die Schrift lässt sich beliebig vergrößern. Außerdem kommen immer

mehr Apps mit seriösen Informationen auf den Markt. Da aber nicht

alle älteren Menschen das Internet nutzen, sollten gerade diese ihre

Fragen vor Ort klären lassen.



Sprecherin: Und wer ist dann der Ansprechpartner, wenn man noch

Bedenken hat oder etwas nicht verstanden hat?





O-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden



Am besten bespricht man das mit dem Arzt oder dem Apotheker und

streicht sich vorher schon an, was man nicht verstanden hat. Man

sollte auch noch mal nachfragen, wofür, wann und in welcher Dosis man

das verschriebene Medikament einnehmen soll. Und man sollte sich auch

vom Fachmann erklären lassen, ob es mögliche Wechselwirkungen mit

anderen Arzneimitteln gibt, die man auch einnimmt.



Abmoderationsvorschlag: So bleibt das persönliche Gespräch nach

wie vor eine wichtige Säule der Arzneitherapie, schreibt der Senioren

Ratgeber.



ACHTUNG REDAKTIONEN:



Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte

an ots.audio(at)newsaktuell.de.







Pressekontakt:

Sylvie Rüdinger

Tel. 089 / 744 33 194

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse(at)wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

www.senioren-ratgeber.de



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber otp-beipackzettel-sr10.mp3 bme-bei

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.10.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1411697

Anzahl Zeichen: 3218

Kontakt-Informationen:

Firma: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber otp-beipackzettel-sr10.mp3 bme-bei

Stadt: Baierbrunn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 24 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung