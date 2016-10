WAZ: Karstadt scheitert mit Klage gegen Thyssen-Krupp

(ots) - Die Essener Warenhauskette Karstadt ist mit einer

Schadenersatzklage gegen Thyssen-Krupp und weitere Aufzughersteller

gescheitert. Wie die in Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine

Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe) berichtet, hatte die Karstadt

Warenhaus GmbH den Essener Industriekonzern sowie die Unternehmen

Kone und Otis im Zusammenhang mit dem Aufzug- und Fahrtreppenkartell

auf rund sechs Millionen Euro Schadenersatz verklagt. Im September

hat das Landgericht Düsseldorf die Klage als unbegründet abgewiesen.

Die Berufungsfrist ist in dieser Woche abgelaufen.



Thyssen-Krupp war vor einigen Jahren bei verbotenen

Preisabsprachen mit Konkurrenten ertappt worden. Die juristische

Aufarbeitung läuft noch heute. Thyssen-Krupp prüfe "individuell, ob

Schadenersatzforderungen berechtigt sind", sagte ein Konzernsprecher

der WAZ mit Blick auf den Fall Karstadt. "In diesem Fall begrüßen

wir, dass das Landgericht Düsseldorf unserer Rechtsansicht gefolgt

ist und die Klage abgewiesen hat."







Datum: 13.10.2016

