BIMpraxis, Baumediation und Schallschutz bei der Akademie der Ingenieure

Building Information Modeling (BIM) (http://www.akademie-der-ingenieure.de/Veranstaltungen/Veranstaltungen.html?suchstring=ibim&suche_monat_von=2&suche_jahr_von=2016&suche_monat_bis=9&suche_jahr_bis=2020&such_kategorie_id=0&such_ort_id=0&such_veranstaltungsart_id=0&suchen=suchen&suche_abgesendet=1#anker-suchergebnis) steht für eine beeindruckende neue Arbeitsmethode, die den Ablauf der Planung und die Art und Weise der Zusammenarbeit der Projektbeteiligten grundlegend verändern wird. Bei vielen, gerade auch internationalen Großprojekten hat sich BIM mittlerweile bewährt. Planungsbüros konnten in zahlreichen Projekten zeigen, dass der integrale Entwurfsprozess sowie die vernetzte Zusammenarbeit aller Beteiligten zu einer deutlich effizienteren Umsetzung führt, insbesondere beim Zeit- und Kostenrahmen.



Seit der Veröffentlichung des "Stufenplan Digitales Planen und Bauen" ist deutlich geworden, dass BIM in naher Zukunft Einzug im Planungs- und Bauprozess halten wird. Doch was bedeutet das konkret für die Büroorganisation und letztlich für den Arbeitsalltag des Planers in kleinen und mittelgroßen Büros?



- Ist BIM nur eine weitere neue Softwaretechnologie oder ist es tatsächlich der umfassende Lösungsansatz?

- Muss das Büro komplett umstrukturiert werden oder genügt zunächst ein BIM-light?

- Welche Auswirkungen hat BIM auf die Vertragsgestaltung und die Anwendung der HOAI?

- Wie müssen sich die Prozesse und die "Philosophie" im Büro ändern?

In einer Vortragsreihe BIMpraxis zeigt die AkadIng ab dem 20.10.2016 in vier halbtägigen Modulen auf, dass BIM für alle Projekte geeignet ist - unabhängig vom Projektvolumen oder der Bürogröße.





BAUMEDIATION



Konflikte gehören zum beruflichen Alltag. Ob im handwerklichen und technischen Umfeld zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, in Dienstleistungsbereichen, in der Öffentlichen Verwaltung zwischen Kommune und Bürgern, in Wirtschaftsunternehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder anderen Situationen mit unterschiedlichen Interessenlagen.





Mediation ist ein anerkanntes, außergerichtliches und strukturiertes Verfahren, bei dem die Beteiligten mit Hilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung von Konflikten erreichen. Als unabhängige/-r, allparteiliche/-r Mediator/-in begleiten Sie Konfliktparteien in einem vertraulichen und strukturierten Verfahren. Unter Ihrer Anleitung gehen Auseinandersetzungen in einen (außergerichtlichen) Lösungsprozess mit dem Ziel einer gemeinsamen Lösung über, die den Bedürfnissen und Interessen der beiden streitenden Seiten gerecht wird und auf deren Grundlage eine weitere Zusammenarbeit wieder möglich wird.

Das Mediationsgesetz (MediationsG) ist seit 2012 in Kraft. Mit der jetzt veröffentlichten "Verordnung über die Aus- und Fortbildung von Mediatoren (http://www.akademie-der-ingenieure.de/Veranstaltungen/Veranstaltungen.html?suchstring=Mediation&suche_monat_von=10&suche_jahr_von=2014&suche_monat_bis=6&suche_jahr_bis=2019&such_kategorie_id=0&such_ort_id=0&such_veranstaltungsart_id=0&suchen=suchen&suche_abgesendet=1#anker-suchergebnis)" (ZMediatAusbVO) vom 21. August 2016 und deren Inkrafttreten am 01. September 2017 sind nun auch die Anforderungen an die Ausbildung von zertifizierten Mediatoren/-innen klar geregelt, wodurch mit gesetzlichen Standards Transparenz und Rechtssicherheit geschaffen ist.



In diesem berufsbegleitenden Lehrgang, der sich an der neuen Verordnung orientiert, eignet man sich die Kompetenz für konfliktfreies Agieren in beruflichen Alltagssituationen sowie der strukturierten Mediation an. Man lernt u.a. die Grundlagen der lösungsorientierten Kommunikation anzuwenden, Konflikten in der Entstehung entgegenzuwirken und Möglichkeiten zur Konfliktregelung anzuregen. Diese Lehrgänge finden hierzu in Stuttgart, Freiburg und Ravensburg statt.





SCHALLSCHUTZ DIN 4109



Die DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau (http://www.akademie-der-ingenieure.de/Veranstaltungen/Fachspezifische-Themen/Energieeffizienz-Bauphysik/Die-neue-DIN-4109-Schallschutz-im-Hochbau-Aenderungen-und-ihre-Umsetzung-in-der-Praxis.html) wurde im Juli 2016 novelliert und legt Anforderungen an die Schalldämmung von Bauteilen schutzbedürftiger Räume und an die zulässigen Schallpegel in schutzbedürftigen Räumen in Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden zum Erreichen der beschriebenen Schallschutzziele fest. Mit der bauaufsichtlichen Einführung wird im Herbst 2016 gerechnet. Im Kompaktseminar am 25.11.2016 möchte die AkadIng Sie gerne mit allen wesentlichen Neuerungen vertraut machen.





BAU-, VERGABE- UND VERTRAGSRECHT:

ab 07.11.2016: Systematik des deutschen Bau- und Planungswesens (Mainz)



BIM:

20.10.2016: BIMpraxis-Vortragsreihe - Einführung, Überblick des Marktes, Implementierung und Philosophie im Büro (Ostfildern)

23.11.2016: BIMpraxis-Vortragsreihe - Organisation, Recht und Prozesse (Ostfildern)

08.02.2017: BIMpraxis-Vortragsreihe - Best Practice: Architektur, Tragwerksplanung und TGA (Ostfildern)

08.03.2017: BIMpraxis-Vortragsreihe - Infrastruktur- und Verkehrsprojekte (Ostfildern)



BRANDSCHUTZ:

22.10.2016: Die neue MLAR - Änderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen, Verwendung (Ostfildern)

ab 02.12.2016: Fachplaner/-in für gebäudetechnischen Brandschutz (Ostfildern)

ab 06.12.2016: 11. Stuttgarter Brandschutztage (Stuttgart)

ab 10.03.2017: Sachverständige/-r Abwehrender Brandschutz (Ostfildern)

ab 08.03.2017: Brandschutz beim Bauen im Bestand und in der Denkmalpflege (Ostfildern und Mainz)



ENERGIE/BAUPHYSIK:

ab 21.10.2016: Drucklufteffizienz in der betrieblichen Praxis (Karlsruhe)

ab 21.10.2016: DIN 18599 - Anlagentechnik (Donaueschingen)

ab 17.11.2016: Wärmebrücken - erkennen, analysieren, berechnen (Wolpertshausen)

23.11.2016: ENERGIEFORUM ZUKUNFT: Qualitätssicherung bei der Baubegleitung mit und ohne KfW (Mosbach)

25.11.2016: DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau (Mainz)

ab 25.11.2016: Energieeffizienz in der Beleuchtung - Planung, Systeme, Potenziale (Karlsruhe)

ab 12.12.2016: Energetische Bewertung von Nicht-Wohngebäuden DIN V 18599 für Sanierungsfahrpläne, Energieaudits EDL-G und Energieberatung Mittelstand (Wolpertshausen)



KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU/TWP:

ab 04.11.2016: Fachplaner/-in Bauen im Bestand (Mainz)

ab 24.11.2016: Bauen im Bestand in Theorie und Praxis: Wiederkehrende Bauwerksprüfung, Bestandsaufnahme und -bewertung (Freiburg)

24.11.2016: Kranbahnen aktuell: Bemessung und Ausführung (München)

30.11.2016: Stahlbauplanung im Industrie- und Gewerbebau (Ostfildern)



SACHVERSTÄNDIGENWESEN:

21.10.2016: Schäden an Gläsern und Fenstern (Ostfildern)

22.10.2016: Schäden an Untergeschossen und Abdichtungen (Ostfildern)

ab 15.11.2016: Die zehn häufigsten Schadens- und Haftungsfälle aus technischer und juristischer Sicht (in Berlin, Hamburg und Frankfurt)

02.12.2016: Schäden und deren Ursachen im GaLa-Bau sowie an Außenanlagen (Ostfildern)

ab 12.01.2017: Schäden an Steil- und Flachdächern (Ostfildern)

14.01.2017: Baubegleitende Qualitätskontrolle (Ostfildern)



VERMESSUNGSWESEN:

21.10.2016: Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen im Vermessungsbüro - Organisation und Praxis (in Ostfildern)



SIGEKO:

ab 20.10.2016: SiGeKo gemäß RAB 30 Anlage C - spezielle Koordinatorenkenntnisse (Ostfildern)



PROJEKTSTEUERUNG:

25.11.2016: Projektmanagement für Projektleiter und Projektingenieure (Koblenz)



PERSÖNLICHKEIT:

28.10.2016: Die Projektpräsentation - rhetorisch und psychologisch geschickt präsentieren und argumentieren (Mainz)

ab 11.11.2016: Modernes Zeit- und Arbeitsmanagement für Architekten und Ingenieure (in Ostfildern und Mainz)

ab 11.11.2016: Besprechungen und Meetings straff und effizient führen (Ostfildern und Mainz)

ab 15.11.2016: Leadership für Architekten und Ingenieure - Spitzenleistung mit System (in Berlin, Hamburg, Frankfurt und Stuttgart)



MEDIATION:

ab 04.11.2016: Mediator/-in für das Bauwesen (Ostfildern)



Weitere Informationen, auch zu Rabattierung und Förderung, findet man auf der Homepage: www.akademie-der-ingenieure.de (http://www.akademie-der-ingenieure.de/)





Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ist Ihr starker Partner in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung, organisatorischen Aufgaben, Veranstaltungsmanagement und visionärer Zielverfolgung und garantiert höchste Standards in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Dienstleistung.



Unser Bildungsangebot richtet sich primär an alle mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Akteure. Dies sind insbesondere Ingenieure, Architekten, kommunale Verwaltungen, Bauunternehmen und das Baufachhandwerk. Für diese Berufsgruppen im Speziellen - aber auch für andere - bieten wir alle gegenwärtig aktuellen und zukunftsorientierten Themen an.



Die Lernziele sind dabei stets vom größtmöglichen Praxisnutzen geprägt.



Da alle unsere Referenten über langjährige Erfahrung als "Wissensvermittler" verfügen, sind alle Bildungsmaßnahmen didaktisch und pädagogisch hochwertig aufgebaut.

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-Straße 2

73760 Ostfildern

akading(at)lenk-webservice.de

0711 79 48 22 21

http://www.akademie-der-ingenieure.de



