Schlank Mixer: Wie Zusatzstoffe uns immer dicker machen

Zusatzstoffe in unseren Lebensmitteln stören natürliche Stoffwechselabläufe in unserem Körper und machen uns immer dicker. Da können wir noch so sehr auf Kalorien und eine offenbar ausgewogene Ernährung achten – wenn diese bösen Zusatzstoffe im Spiel bzw. in der Nahrung sind, dann haben wir schlechte Karten beim Abnehmen.



SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagt

(firmenpresse) - Zusatzstoffe in unseren Lebensmitteln stören natürliche Stoffwechselabläufe in unserem Körper und machen uns immer dicker. Da können wir noch so sehr auf Kalorien und eine offenbar ausgewogene Ernährung achten – wenn diese bösen Zusatzstoffe im Spiel bzw. in der Nahrung sind, dann haben wir schlechte Karten beim Abnehmen.



Böse Zusatzstoffe täuschen unser Gehirn

Viele unserer Lebensmittel, vor allem industriell verarbeitete Lebensmittel, enthalten Zusatzstoffe, die den Geschmack, die Konsistenz und das Aussehen verbessern. Geschmacksverstärker, Verdickungsmittel und Aromastoffe zählen zu den fiesesten Täuschungsmanövern der Lebens­mittelindustrie überhaupt. Diese Zusatzstoffe verändern die natürlichen Nährstoff-Informationen in den Lebensmitteln und täuschen unser Gehirn, so dass die normale Appetit-Sättigungs-Regulierung massiv gestört wird. Zum Beispiel schmecken geschmacksverstärkte Lebensmittel so gut, dass in unserem Gehirn das Sättigungssignal einfach ausgeschaltet wird. Wir essen demnach weiter und weiter. Wir können sprichwörtlich den Hals nicht voll genug bekommen. Geschmacksverstärker und viele weitere böse Zusatzstoffe in Lebensmitteln sorgen schließlich dafür, dass wir immer dicker und dicker werden. Wie man in seiner Ernährung bewusst auf diese schlimmen Zusatzstoffe verzichten und so Gutes für die schlanke Linie, Gesundheit und Schönheit tun kann, das erklärt Vanessa Halen in ihrem neuen Ratgeber SCHLANK MIXER.



Weitere Informationen zum Buch SCHLANK MIXER, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de



SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagt

Der neue Ratgeber von BoD-Bestseller-Autorin Vanessa Halen

ISBN 978-3-7412-2820-9

96 Seiten – 11,95 Euro





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wellness-infoseite.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Dies ist eine Pressemitteilung von

PR-Info

PresseKontakt / Agentur:

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse(at)bod.de

Kontakt und Presseanfragen: vanessa.halen(at)web.de

Datum: 13.10.2016 - 07:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1411711

Anzahl Zeichen: 2308

Kontakt-Informationen:

Firma: PR-Info



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung