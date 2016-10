Stadtwerke Düsseldorf überreichen Spendenscheck an KRASS e.V.

Dagmar Götschenberg von den Stadtwerken Düsseldorf überreicht Spendenscheck an Claudia Seidensticker im Rahmen des Welcome Workshop in der Kunsthalle Düsseldorf

(firmenpresse) - Im August dieses Jahres hat Dagmar Götschenberg, Marketing bei Stadtwerke Düsseldorf, in KRASSer Eigeninitiative mit dem Wasserwagen bei „Jazz im Hofgarten“ Spenden für KRASS e.V. gesammelt und überreicht im Rahmen des Welcome Workshops am Freitagnachmittag, 14. Oktober in der Kunsthalle den Scheck an Claudia Seidensticker, die Gründerin von KRASS e.V. Der Verein setzt sich weltweit für einen kostenfreien Zugang zu Kunst und kultureller Bildung für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein.

So ergab sich auch die Kooperation mit dem Welcome Workshop des KIT - Kunst im Tunnel -, der Kunsthalle Düsseldorf und dem Verein. In den regelmäßig stattfindenden Workshops erfahren Flüchtlingskinder beim Malen, Werkeln und Gestalten anlässlich eines mit der aktuellen Ausstellung korrespondierenden Museumworkshops eine kindgerechte Kunstvermittlung. Parallel werden durch den Kontakt zu Düsseldorfer Kindern Berührungsängste abgebaut und Integration gefördert.



www.krass-ev.de

www.kunst-im-tunnel.de

www.kunsthalle-duesseldorf.de







http://krass-ev.de, www.kunsthalle-duesseldorf.de



KRASS e.V. führt pädagogisch hochwertige, professionelle Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen durch und finanziert sich ausschliesslich durch Spendengelder.

KRASS e.V.

