Studie: Bank-Manager ignorieren vorgeschriebenen Risikoschutz

(ots) - Banken in Deutschland stellen offenbar vergeblich

Regeln auf, um sich vor Risiken zu schützen. 68 Prozent der Fach- und

Führungskräfte informieren sich nur unregelmäßig über veränderte

Abläufe im Unternehmen. 62 Prozent nutzen das Regelwerk nicht mal

dann, wenn sie innerhalb des Instituts neue Aufgaben übernehmen - ein

Risiko für Banken, die gegenüber der Bankenaufsicht nachweisen

müssen, dass im Risikomanagement alle Regeln eingehalten werden. Das

zeigt eine Studie von Procedera Consult. 100 Fach- und Führungskräfte

in deutschen Banken wurden befragt.



Vielen Managern ist nicht bewusst, dass sie durch dieses Verhalten

ihren Arbeitgeber in eine schwierige Lage bringen können. Die

US-amerikanische Großbank Wells Fargo hat jüngst eine Millionenstrafe

akzeptiert, weil Bankangestellte Scheinkonten angelegt haben. Mehr

als 5.000 Mitarbeiter hat das Geldhaus wegen des Skandals bereits

entlassen. Doch der angerichtete Schaden wiegt weitaus schwerer. "Die

Gesellschaft ist alarmiert", sagt Ralf Heydebreck, Experte für

bankfachliches Anweisungswesen bei Procedera Consult. "Regelbrüche im

Bankgewerbe gefährden das Vertrauen in die Kreditinstitute und

schüren Vorurteile."



Der Gesetzgeber sieht sich in vielen Fällen gezwungen, aktiv zu

werden. So fordert die europäische Bankenaufsicht künftig, dass

Kreditinstitute eine Risikokultur entwickeln, um einem möglichen

Fehlverhalten vorzubeugen (MaRisk). Doch das Schwert, um das

Verhalten von Mitarbeitern zu steuern, erweist sich vielfach als

stumpf. 40 Prozent der Bankleute kümmern sich noch nicht mal um

veränderte Abläufe, an denen sie selbst beteiligt sind. Jeder Zehnte

nutzt die dokumentierten Anweisungen überhaupt nicht bei der

täglichen Arbeit.



"Das beste Regelwerk nützt nichts, wenn Anwender die Vorschriften

einfach umgehen können", so Heydebreck. Der Experte sieht aber nicht



nur die arbeitsrechtliche Verpflichtung von Mitarbeitern, sich

angemessen zu verhalten. Auch ein Versehen oder ein technischer

Defekt können für eine fehlerhafte Kontoeröffnung verantwortlich

sein. Dafür brauchen die Institute wirksame Instrumente, um die

internen Abläufe zu überwachen. "So viele Scheinkonten auf einmal

hätten bei einem hochentwickelten Kontrollsystem auffallen müssen."



Eine mögliche Erklärung für das Fehlverhalten: Viele Mitarbeiter

fühlen sich durch das gesetzlich vorgeschriebene

Organisationshandbuch nicht ausreichend unterstützt und nutzen es

deshalb nicht. Mehr als ein Drittel der Befragten bemängeln etwa

einen bestenfalls mittelmäßigen Bedienkomfort. Fast ebenso viele

schlagen sich mit teils unverständlichen Formulierungen herum. Einen

Spitzenwert erreichen die elektronischen Regelwerke nur bei der

Verfügbarkeit. 44 Prozent bewerten diesen Aspekt als sehr gut. "Das

Angebot ist da, aber die Mitarbeiter nutzen es noch nicht

vollumfänglich", fasst Heydebreck das aktuelle Dilemma zusammen. "Die

Banken müssen mehr dafür tun, dass Regeln eingehalten und nicht als

Hindernis für die eigene Arbeit wahrgenommen werden."



Über die Studie



Procedera Consult hat 100 Fach- und Führungskräfte deutscher

Banken online zu Organisationsthemen befragt. Die Antworten stammen

zum größten Teil aus den Abteilungen Risiko-Controlling, Kreditwesen,

IT, interne Revision, Bankorganisation, Vertrieb und Kundenservice.

Dabei weisen die teilnehmenden Institute eine Bilanzsumme von weniger

als einer Milliarde Euro bis hin zu mehr als zehn Milliarden Euro

auf.



Über Procedera Consult



Procedera ist eine auf Organisationsfragen spezialisierte

Unternehmensberatung für Banken und Sparkassen. Seit 2008 unterstützt

das Unternehmen Organisationsbereiche von Kreditinstituten im

Prozessmanagement sowie der Umsetzung regulatorischer Anforderungen

sowohl fachlich wie auch technisch. Die Markterfahrung bei der

Analyse und Überarbeitung von Organisationshandbüchern reicht bis

1988 zurück. Als Umsetzungsberater beschäftigt Procedera

Fachspezialisten, die zuvor selbst jahrelang Organisationsthemen auf

Institutsseite verantwortet haben.







Pressekontakt:

Procedera Consult GmbH

Emser Platz 2

10719 Berlin

Florian Bongartz

florian.bongartz(at)procedera.de

Tel.: +49 151 2052 3887



Original-Content von: Procedera Consult GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Procedera Consult GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.10.2016 - 07:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1411713

Anzahl Zeichen: 4819

Kontakt-Informationen:

Firma: Procedera Consult GmbH

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 99 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung