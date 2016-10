Nie zu jung und nie zu alt - Thrombose kann jeden treffen!

(ots) -



Sperrfrist: 13.10.2016 07:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Gesundheitsminister Gröhe: "Es ist gut, dass sich die

medizinischen Fachgesellschaften neben der Aufklärung für die

Erforschung von Thrombosen und Lungenembolien einsetzen und mit ihren

Leitlinien wertvolle Empfehlungen für Diagnostik und Therapie geben."



+++ Expertenkonsens: Nur die konsequente Umsetzung der neuen

Leitlinien und eine verstärkte intersektorale Zusammenarbeit können

eine optimale Patientenversorgung gewährleisten. +++ Gemeinsame

Erklärung des Aktionsbündnisses Thrombose und Vertreter des

Aktionsbündnisses Patientensicherheit, des AWMF-Instituts für

Medizinisches Wissensmanagement und der Deutschen Gesellschaft für

Kardiologie



Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr Menschen an Venenthrombose

und Lungenembolie als durch Verkehrsunfälle, AIDS, Prostata- und

Brustkrebs zusammen. Aktuelle Schätzungen gehen von bis zu 100.000

Todesfällen aus. "Die venöse Thromboembolie (VTE) ist eine häufige

Erkrankung mit schweren Neben- und Folgeerscheinungen. Mehr

öffentliche Aufmerksamkeit und ein Problembewusstsein bei allen

Ärzten sind notwendig, um die Patientenversorgung künftig effizienter

zu gestalten", so Prof. Dr. Rupert Bauersachs, Deutsche Gesellschaft

für Angiologie und Leiter des Aktionsbündnisses Thrombose.



Thrombose und Lungenembolie sind keinesfalls Alterserkrankungen:

junge Menschen und Sportler können genauso betroffen sein wie

Senioren und Schwerstkranke. Je jünger und gesünder der Patient,

desto häufiger werden thromboembolische Ereignisse fehldiagnostiziert

- unter Umständen mit fatalen Folgen. Leitlinien geben klare

Empfehlungen für eine wirksame Risikoeinschätzung, Vorbeugung,

zeitnahe Diagnostik sowie zuverlässige und sichere



Therapiemöglichkeiten. Die konsequente Implementierung der Leitlinien

zu Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der VTE und eine reibungslose

Zusammenarbeit zwischen Hausärzten, Spezialisten und medizinischem

Assistenzpersonal sind die Voraussetzungen für eine optimale

Patientenversorgung. Nicht zu vergessen sind dabei die

vertrauensvolle Kommunikation mit den Betroffenen und deren

Mitspracherecht bei der Therapie. Die Patientenbeteiligung ist in den

neuen Leitlinien nämlich vorgesehen: "Über die Dauer der

Antikoagulation nach einer Thromboembolie soll nach den neuen

Leitlinien erstmals der Patient mitbestimmen", erklärt Prof. Dr.

Kemkes-Matthes, Präsidentin der Gesellschaft für Thrombose- und

Hämostaseforschung.



"Dieses Krankheitsbild mit Frühsymptomatik und Komplikationen ist

in der Aus- und Weiterbildung von Hausärzten ausreichend zu

berücksichtigen und in der Fortbildung entsprechend zu behandeln", so

Wolfgang Meunier vom Deutschen Hausärzteverband. Auch die

medizinischen Fachangestellten müssten geschult werden, die frühen

Symptome einer drohenden Thrombose zu erkennen, da sie häufig vor dem

Arzt die Beschwerden der Patienten erfahren, fügt Hannelore Loskill

stellvertretend für das Aktionsbündnis Patientensicherheit hinzu.

"Bei der Information von Patienten ist besonders darauf zu achten,

dass Ängste abgebaut werden", ergänzt PD Dr. Christoph Kalka,

Deutsche Gefäßliga.



Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe würdigt das Engagement der

medizinischen Fachgesellschaften: "Der heutige Welt-Thrombose-Tag

rückt die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von venösen

Thrombosen in das öffentliche Bewusstsein. Es ist gut, dass sich die

medizinischen Fachgesellschaften neben der Aufklärung für die

Erforschung von Thrombosen und Lungenembolien einsetzen und mit ihren

Leitlinien wertvolle Empfehlungen für Diagnostik und Therapie geben.

Dadurch können die Haus- sowie Fachärzte die Versorgung der

betroffenen Patientinnen und Patienten verbessern und so das Risiko

einer venösen Thrombose und Lungenembolie vermindern. Gerne habe ich

die Schirmherrschaft des Aktionsbündnisses Thrombose übernommen."



Das Aktionsbündnis Thrombose und seine Partner planen gezielte

Fortbildungen für Hausärzte und medizinisches Fachpersonal und bieten

Informationsveranstaltungen sowie vielseitige Materialien für Ärzte

und Patienten an. Lesen Sie hier die Gemeinsame Erklärung zum

Welt-Thrombose-Tag am 13. Oktober 2016

(www.risiko-thrombose.de/presse.html).







Pressekontakt:

Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin

e. V.

Julia M. Hofmann

Schiffbauerdamm 40

10117 Berlin

T: 030 / 208 888-31

F: 030 / 208 888-33



Original-Content von: Deutsche Gesellschaft f?r Angiologie -?Gesellschaft f?r Gef??medizin e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.10.2016 - 07:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1411715

Anzahl Zeichen: 5246

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V.

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 99 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung