BNS Priosafe zieht nach Messe Security positive Bilanz

Sicherheit wird smarter und damit auch ein Stück weit einfacher und sicherer. Geschäftsführer der BNS Priosafe GmbH, Percy Görgens, ist mit der Frequenz und Qualität der Kontakte auf der Messe zufrieden.

Die Frequenz und Qualität der Kontakte am Stand bewertet Percy Görgens als durchweg positiv. (Bildqu

(firmenpresse) - Sicherheit werde smarter, so das Fazit der Veranstalter nach Abschluss der Messe Security in Essen. Zufrieden mit dem Verlauf und Ergebnis einer der führenden Messen im Bereich Sicherheit und Brandschutz zeigte sich auch Percy Görgens, Geschäftsführer der BNS Priosafe GmbH. Die Frequenz und Qualität der Kontakte am Stand bewertete er als durchweg positiv. "Aus der Historie betrachtet, war dies die beste." BNS Priosafe war eines der 1.040 ausstellenden Unternehmen und das bereits seit mehreren Jahren.

"Unser Motto lautet: Sicherheitstechnik schnell und einfach", sagt Görgens. "Damit liegen wir genau richtig. Denn genau das wollen auch unsere Kunden von uns, wie die Messe wieder einmal eindrucksvoll gezeigt hat." Zufrieden zeigte sich Görgens auch mit der Zahl der internationalen Besucher am Stand. Dies habe die neue Internationalisierungs-Strategie des Unternehmens untermauert.

Die BNS Priosafe GmbH gilt im Bereich der Feuerwehrsicherheitstechnik als der Anbieter, der die Dinge für seine Kunden und Anwender einfach hält, unkompliziert und schnell ist. Das gilt für die Bestellung genauso wie für die Produktion. "Wir haben die Abläufe soweit optimiert, dass wir auf Kundenbedürfnisse optimal reagieren können", sagt Percy Görgens. "Unser Anspruch ist, dass uns unsere Kunden auf allen Kanälen erreichen können, auf denen sie uns erreichen wollen."

Seit 1998 ist das renommierte Unternehmen im Bereich der Feuerwehrsicherheitstechnik tätig. Es bietet Sicherheitstechnik von hoher Qualität "made in Germany". "Unsere Kunden sind Errichter und die Anwender sind Feuerwehrleute und Rettungskräfte. Diese müssen sich bei einem Alarm schnell und gewaltfrei Zugang verschaffen können." Dafür bietet das Unternehmen aus Kempen am Niederrhein Technik für den Zugang, die Orientierung und ein abgerundetes Zubehörprogramm, das den Alltag der Errichter und Einsatzkräfte erleichtert.

Nach der Messe ist bekanntermaßen vor der Messe und so fällt auch das Fazit aus: "Wir werden den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Es macht richtig Spaß mit meinem Team zu arbeiten, Produkte weiter zu entwickeln und neue Lösungen zu finden." All dies geschieht aus dem Wunsch heraus, damit die Produkte für unsere Kunden und für die Anwender besser werden, einfacher und sicherer.



Weitere Informationen über das Unternehmen BNS Priosafe und seine Produkte gibt es online unter: www.priosafe.de.





BNS Priosafe ist ein Unternehmen im Bereich der Feuerwehrsicherheitstechnik. Seit 1998 bietet es Feuerwehrschlüsseldepots, Standsäulen, Laufkartendepots, Feuerwehrbediensysteme und Spezialzubehör für die Feuerwehr von hoher Qualität, "made in Germany". Unter dem Motto schnell und einfach ist es für seine Kunden da bei der Beratung, Fertigung und auch Entwicklung. All dies geschieht aus dem Wunsch heraus, damit die Produkte für die Kunden (Errichterbetriebe) und den Anwendern (Feuerwehren) besser werden, einfacher und sicherer.

BNS Priosafe GmbH

13.10.2016

BNS Priosafe GmbH

Percy Görgens

Kempen

Telefon: 02152 5519-15





