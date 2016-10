EANS-News: AGRANA legt bei EBIT um mehr als 30 Prozent zu

Eine erfreuliche Bilanz zieht der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern

AGRANA über das erste Halbjahr 2016|17. Der Konzernumsatz stieg

leicht um 4,5 % auf 1.320,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1.263,5 Mio. EUR). Das

Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) betrug 90,4 Mio. EUR und war

mit +31,6 % deutlich besser als im Vorjahr. AGRANA-

Vorstandsvorsitzender DI Johann Marihart: ,,AGRANA hatte ein gutes

erstes Halbjahr 2016|17. Während im Segment Zucker ein besseres

Marktumfeld unser Ergebnis verbesserte, konnten wir im Segment Frucht

das EBIT durch steigende Absatzmengen bei Fruchtzubereitungen und

nicht zuletzt aufgrund der positiven Entwicklung im

Fruchtsaftkonzentratgeschäft deutlich steigern. Auch das Ergebnis im

Segment Stärke übertraf trotz gesunkener Ethanolpreise das hohe

Niveau des Vorjahres."



Finanzkennzahlen AGRANA Beteiligungs-AG

in Mio. Euro (wenn nicht explizit anders erwähnt)



H1 2016|17 H1 2015|16

Umsatzerlöse 1.320,3 1.263,5

EBITDA* 114,2 93,1

Operatives Ergebnis 78,3 58,0

Ergebnis aus "at equity" Untern. 15,0 12,0

Ergebnis aus Sondereinflüssen -2,9 -1,3

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 90,4 68,7

EBIT Marge 6,8% 5,4%

Finanzergebnis -10,3 -11,2

Konzernergebnis 62,6 43,9

Investitionen** 42,4 40,8











Q2 2016|17 Q2 2015|16

Umsatzerlöse 654,8 650,8

EBITDA* 56,1 49,9

Operatives Ergebnis 37,7 32,0

Ergebnis aus "at equity" Untern. 8,6 6,3

Ergebnis aus Sondereinflüssen -2,9 -1,1

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 43,4 37,2

EBIT Marge 6,6% 5,7%

Finanzergebnis -2,8 -9,5

Konzernergebnis 31,8 22,4

Investitionen** 23,8 22,9



* Operatives Ergebnis vor operativen Abschreibungen ** In Sachanlagen

u. immaterielle Vermögenswerte, ausgenommen Geschäfts- und

Firmenwerte



Das Finanzergebnis betrug im ersten Halbjahr 2016|17 -10,3 Mio. EUR

(Vorjahr: - 11,2 Mio. EUR), wobei die positive Veränderung trotz der

Wertberichtigung einer kurzfristigen Finanzforderung in der Ukraine

(Segment Frucht) aufgrund eines verbesserten Währungsergebnisses

erreicht wurde. Nach einem Steueraufwand in Höhe von 17,5 Mio. EUR,

einer Steuerquote von rund 21,8 % (Vorjahr: 23,7 %) entsprechend,

erreichte das Konzernergebnis 62,6 Mio. EUR (Vorjahr: 43,9 Mio. EUR).



Die Nettofinanzschulden zum 31. August 2016 lagen mit 397,1 Mio. EUR

um 8,7 Mio. EUR unter dem Wert des Bilanzstichtages zum Jahresende

2015|16. Das Gearing zum Quartalsstichtag sank folglich auf 32,9 %

(29. Februar 2016: 33,8 %).



Segment Zucker

in Mio. Euro (wenn nicht explizit anders erwähnt)



H1 2016|17 H1 2015|16

Umsatz 352,0 345,0

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 18,3 6,4

EBIT Marge 5,2% 1,9%







Q2 2016|17 Q2 2015|16

Umsatz 173,6 197,2

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 8,3 8,3

EBIT Marge 4,8% 4,2%



Der Umsatz im Segment Zucker erhöhte sich im ersten Halbjahr 2016|17

im Vorjahresvergleich leicht um 2,0 % auf 352,0 Mio. EUR. Geringere

Zuckerverkaufsmengen dämpften allerdings das Umsatzwachstum. Die

Umsätze bei Nebenprodukten und gehandelten Produkten konnten

gesteigert werden. Das höhere EBIT von 18,3 Mio. EUR ist auf

gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegene Spot- Verkaufspreise in

Osteuropa zurückzuführen.



Segment Stärke

in Mio. Euro (wenn nicht explizit anders erwähnt)



H1 2016|17 H1 2015|16

Umsatz 363,1 352,7

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 32,0 31,1

EBIT Marge 8,8% 8,8%





Q2 2016|17 Q2 2015|16

Umsatz 183,7 178,6

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 18,2 16,5

EBIT Marge 9,9% 9,2%



Der Umsatz im ersten Halbjahr 2016|17 im Segment Stärke in Höhe von

363,1 Mio. EUR lag etwas über dem Niveau des Vorjahres.

Umsatzzuwächse durch höhere Absatzmengen sowohl bei Haupt- als auch

bei Nebenprodukten konnten den Umsatzrückgang bei Bioethanol aufgrund

deutlich gesunkener Ethanolnotierungen mehr als ausgleichen. Mit

einem EBIT in Höhe von 32,0 Mio. EUR konnte das gute

Vorjahresergebnis aufgrund niedrigerer Rohstoffkosten leicht

übertroffen werden.



Segment Frucht

in Mio. Euro (wenn nicht explizit anders erwähnt)



H1 2016|17 H1 2015|16

Umsatz 605,2 565,8

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 40,1 31,2

EBIT Marge 6,6% 5,5%





Q2 2016|17 Q2 2015|16

Umsatz 297,5 275,0

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 16,9 12,4

EBIT Marge 5,7% 4,5%



Der Umsatz im Segment Frucht erhöhte sich im ersten Halbjahr 2016|17

um 7,0 % auf 605,2 Mio. EUR. Bei Fruchtzubereitungen standen einer

positiven Absatzentwicklung geringfügig gesunkene Verkaufspreise

außerhalb der EU gegenüber, was insgesamt nur zu einem leichten

Umsatzanstieg führte. Bei Fruchtsaftkonzentraten stiegen die

Umsatzerlöse aufgrund einer positiven Verkaufspreisentwicklung bei

Apfelsaftkonzentraten aber auch bei Grundstoffen deutlich. Das EBIT

lag mit 40,1 Mio. EUR um 28,5 % über dem Vergleichswert des

Vorjahres. Sowohl Fruchtzubereitungen - aufgrund gestiegener

Absatzmengen - als auch das Fruchtsaftkonzentratgeschäft - wegen

höherer Apfelsaftkonzentrat- und Grundstoffpreise aus der Ernte 2015

- lieferten höhere Ergebnisbeiträge.



Ausblick AGRANA geht für das Geschäftsjahr 2016|17 beim Konzernumsatz

von einem moderaten Anstieg aus. Beim Ergebnis der Betriebstätigkeit

(EBIT) wird nunmehr eine deutliche Steigerung erwartet. Das

Investitionsvolumen in den drei Segmenten wird in Summe mit rund 129

Mio. EUR erneut über den Abschreibungen in Höhe von rund 85 Mio. EUR

liegen.



Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu

hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen

Vorprodukten. Rund 8.600 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit über

50 Produktionsstandorten einen Konzernumsatz von rund 2,5 Mrd. EUR.

Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und ist heute das führende

Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa, im Segment Stärke ein

bedeutender Produzent von Spezialprodukten in Europa sowie größter

Hersteller von Bioethanol in Österreich. AGRANA ist außerdem

Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen und der größte europäische

Produzent von Fruchtsaftkonzentraten.



Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur

Verfügung.



