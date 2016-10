Wirecards Partnerschaft mit Conferma: Virtuelles Kreditkartenangebot in multiplen Währungen nun auch für die Reisebranche im Asien-Pazifik-Raum verfügbar

(ots) - Die Wirecard Gruppe, einer der führenden

Anbieter von elektronischen Zahlungs- und Risikomanagementlösungen,

ist mit Conferma, einem Spezialisten für virtuelle Karten-Technologie

mit großem Netzwerk aus zahlreichen Reiseanbietern, eine Kooperation

eingegangen. Im Zuge dieser Zusammenarbeit soll die 'Virtual Supplier

Payment Card' von Wirecard für Geschäftsreisen über Confermas

Integrationsnetzwerk eingeführt werden. Durch diese Partnerschaft

erreicht Wirecard zusätzlich Kunden, was der strategischen

Ausrichtung des Unternehmens entspricht, der Reisebranche

Virtual-Card-Services in unterschiedlichen Währungen zur Verfügung zu

stellen (u.a. HKD, SGD, AUD, JPY, USD, EUR, und GBP) und

Reisemanagementunternehmen mit Kontenabstimmung sowie Daten zu

unterstützen, die dadurch wiederum die Reiseprogramme ihrer eigenen

Kunden effektiver umsetzen können.



Grigory Kuznetsov, Executive Vice President Global Financial

Services bei Wirecard, sagt: "Wir suchten nach einer Möglichkeit,

computergesteuerte Buchungssysteme und Reisemanagementplattformen zu

integrieren, die bereits auf dem Markt sind, ohne an jeden Anbieter

einzeln herantreten zu müssen. Conferma bietet eine einzigartige

Lösung für dieses Bedürfnis und versetzt uns in die Lage, eine breite

Spanne von Kunden in aller Welt durch eine einzige API-Integration

anzusprechen. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft in

Kombination mit unseren globalen Issuing-Geschäften zu nutzen, um

virtuelle Kartenzahlungen für unsere gemeinsamen Kunden

länderübergreifend zu ermöglichen."



Im Rahmen der Partnerschaft hat Conferma das Wirecard-Produkt

'Virtual Supplier Payment Card' in Confermas Bereitstellungsplattform

für virtuelle Karten integriert, um die Reichweite über die ganze

Reisebranche hinweg durch das Netzwerk von

Reisemanagementunternehmen, computergesteuerte Buchungssysteme und



andere Online-Buchungskanäle auszuweiten, die bereits in Confermas

Angebotspalette integriert sind.



Für die technische Integration konnte Conferma auf die sichere und

moderne Anwendungsprogrammier-Schnittstelle (API) von Wirecard

zugreifen und somit eine nahtlose Einbindung der Systeme

gewährleisten. Darren Blair, Director of Sales, Asia Pacific, von

Conferma sagte: "Wirecard ist ein innovativer und

zukunftsorientierter Leader bei Bezahllösungen. Zusammen haben wir

daran gearbeitet, ein Tool für viele Länder und Währungen umzusetzen.

Wir freuen uns darauf, Wirecards virtuelle Kreditkartenzahlungen und

Datenabstimmung voranzutreiben und die Lösung weltweit auszuweiten."



Durch diese Kooperation wird Wirecards virtuelles

Kreditkartenprodukt, das bereits in Europa präsent ist, nun auch im

Asien-Pazifik-Raum angeboten. Ein weltweiter Rollout ist zudem

geplant. Im ersten Schritt wird die Lösung in Singapur und

anschließend in Hongkong und Australien eingeführt. Die virtuelle

Kartenlösung ist zum Startzeitpunkt in sieben Währungen für den

Asien-Pazifik-Raum verfügbar, weitere Währungen sollen folgen.







