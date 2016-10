Namhafte Kunden setzen auf Gündisch & Friends - Eine Werbeagentur aus dem Raum Schwäbisch Hall

Eine junge Full-Service Werbeagentur begeistert ihre Kunden durch ungewöhnliche Ideen, kreative Umsetzung und ein klares Verständnis moderner Unternehmenskommunikation.

(firmenpresse) - Im Nordosten Baden-Württembergs liegt die schöne Stadt Crailsheim. Hier befindet sich die Full-Service Werbeagentur Gündisch & Friends, deren Arbeitsfeld ein großes Spektrum der Unternehmens-Kommunikation abdeckt. Sie sind Preisträger des deutschen Agenturpreises 2015 in 2 Kategorien und wurden von firma.de als TOP-Agentur 2016 ausgezeichnet. Mit ihrem Team aus über 25 festen und freien Mitarbeitern haben sie es geschafft, sich gegen den Wettbewerb durchzusetzen. Bereits im zweiten Jahr zählt einer der größten Fertighaushersteller, die Fertighaus WEISS GmbH, zu ihren Kunden, für die Konzeption und Umsetzung der Bereiche Web, Mobile Apps, Film und Ton übernommen werden.



Seit Mitte dieses Jahres ist Gündisch & Friends auch die Kommunikationsagentur der JU-Gruppe. Die JU-Gruppe ist einer der führenden Briefkastenhersteller mit drei Standorten in Deutschland. Darüber hinaus unterhält die Gruppe diverse Tochtergesellschaften in anderen Ländern und zählt damit zu den größten Briefkastenherstellern Europas. Die Tochterunternehmen befinden sich zu einem großen Teil in Frankreich. Diese bieten einen vollständigen industriellen Service und innovative Lieferungen von Komponenten und Metall- Unterbaugruppen an.



Gündisch & Friends sind zuständig, für den Konzern einen neuen und frischen Unternehmensauftritt unter einem einheitlichen Corporate Design in allen Bereichen zu liefern. Dazu gehören u.a. auch die Bereiche Print, Web-Auftritte, Film, Ton, 3D und Text, so dass damit die Konzeption und Umsetzung des größten Teils der Unternehmenskommunikation in den Händen der Full-Service Agentur liegt.



Obwohl die Agentur erst 2012 gegründet wurde, konnte die Gündisch & Friends Werbeagentur bereits viele namhafte Unternehmenskunden überzeugen und begeistern - sicherlich auch, weil die Unternehmensphilosophie beinhaltet, möglichst vieles inhouse zu produzieren. Das gewährleistet kurze Wege bei höchster Qualität.



Mit Gündisch & Friends sind die JU-Gruppe und auch die Fertighaus WEISS GmbH in allen Belangen der Unternehmenskommunikation, für die die Agentur zuständig ist, gut aufgestellt, denn Gündisch & Friends möchte nicht nur seine eigenen Kunden begeistern, sondern durch die Umsetzung der Arbeit auch deren Kunden. Unabhängig davon, für welche Bereiche man Unterstützung benötigt, die Agentur Gündisch & Friends ist der richtige Partner. Warum? Weil sich das junge Team der Agentur ihren namenhaften und treuen Kundenstamm mit Kompetenz, Qualität und Originalität erarbeitet hat.





Kontaktdaten:

Gündisch & Friends

Werbeagentur UG (haftungsbeschränkt)

Andreas Gündisch

Friedrich-Bergius-Str.11

74564 Crailsheim

Mail: info(at)gundf.de

Internet: https://www.gundf.de/

Tel: 07951-9645654









Datum: 13.10.2016

Firma: Gündisch & Friends Werbeagentur UG

Ansprechpartner: Andreas Gündisch

Stadt: Crailsheim

Telefon: 079519645654



