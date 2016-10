Aptuit gibt Verbesserung seiner integrierten IND-befähigenden Dienstleistungen bekannt

(ots) -



Erweiterte Möglichkeiten und Kapazitäten für Entwicklung von

Formulierungen und Sicherheitsbewertungen



Aptuit, LLC hat heute bekannt gegeben, dass die kürzlich

übernommene Tochterfirma Kuecept an den Standort Oxford, GB verlegt

wurde und weitere Kapazitäten für die Entwicklung von Formeln und

Sicherheitsbewertungen hinzugefügt wurden, um der anhaltenden

Kundennachfrage nach Paketen zum Risikoabbau und zur Befähigung von

IND nachzukommen.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150709/234432LOGO )



Kuecept, jetzt Teil der Aptuit-Gruppe, liefert der Phase

angemessene Tests von Vor-Formulierungen, präklinische Untersuchungen

von Dosierungsträgern und Formulierungsentwicklung. Kuecept verfügt

über spezielle Erfahrungen bei respiratorischer, parenteraler und

oraler Formulierungsentwicklung. Die Firma bietet zudem Beratung zur

Rettung von Formeln und unterstützt Unternehmen, die herausfordernde

Wirkstoffe durch die IND/CTA-befähigende Sicherheitsbewertung

manövrieren.



Aptuit-CEO Dr. Jonathan Goldman erklärte: "Wir haben in den

letzten sechs Monaten über 2,5 Millionen USD in unsere

Dienstleistungen zur Formelentwicklung sowohl in Verona als auch in

Oxford investiert. Diese fortgesetzte Investition erlaubt uns,

nahtlose, integrierte Lösungen in den Bereichen

Arzneimittelentdeckung, CMC und präklinische Biowissenschaft

anzubieten. Die neuen Labore, Ausrüstungen und Beschäftigten haben

unsere Möglichkeiten und Kenntnisse in diesem Bereich der frühen

Entwicklung erheblich gesteigert. Wir haben uns zudem

schwerpunktmäßig um die Verbesserung unserer Handhabung von

Präparaten mit hoher Wirksamkeit gekümmert. Diese fortgesetzte

Expansion erlaubt uns, den Übergang von Arzneimittelkandidaten aus

dem Bereich der medizinisch-chemischen Entdeckung bis zur formalen,

regulatorisch basierten Arzneimittel-Produktentwicklung weiter zu



verbessern. Ich denke, dass sich die Nachfrage nach unseren

einmaligen, voll integrierten Lösungen für IND/CTA (INDiGO®)

fortsetzen wird. Wir erwarten, dass unsere Kunden von den

verbesserten Lösungen für Löslichkeit, der reduzierten Ausfallrate

und den entsprechenden Reduktionen bei Zeit und Kosten für die

Entwicklung profitieren werden."



Dr. Mark Saunders, CEO und Gründer von Kuecept, fügte hinzu: "Der

Umzug in unsere neuen Labore in Oxford hat uns ermöglicht, unsere

offensiven Erweiterungspläne fortzusetzen, um die wachsende

Kundennachfrage für frühe Formelentwicklung zu erfüllen. Die

Integration in die Aptuit-Gruppe eröffnet uns jetzt schon erheblichen

neuen Bedarf für Einzelarbeiten und integrierte Entwicklungslösungen.

Die Integration hat gezeigt, dass Kuecept und Aptuit eine gemeinsame

Kultur und eine Verpflichtung zu wissenschaftlicher Exzellenz haben."



Aptuit, LLC verfügt über die vollständigste Angebotspalette an

Dienstleistungen für die Arzneimittelentdeckung in den frühen bis

mittleren Phasen der Arzneimittelentwicklung für die pharmazeutische

Industrie. Dazu gehören unter anderem Design und Entdeckung von

Arzneimitteln, Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen,

Feststoffchemie, CMC und präklinische Programme sowie

GLP/GMP-Programme, die die IND-Klassifizierung ermöglichen. Unsere

Niederlassungen in Großbritannien, Italien und der Schweiz bieten

vollständig integrierte Dienstleistungen rund um die Entdeckung und

Entwicklung von Arzneimittellösungen an. Aptuit LLC arbeitet mit

Welsh, Carson, Anderson & Stowe zusammen, einem der weltweit

führenden Privatkapital-Investoren.



