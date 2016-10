3 Tage Sport, Lernen und Dolce Vita für die 19 weltweit besten Business Schools

Neunzehn internationale Business Schools der Spitzenklasse, 370

MBA-Studenten und Alumni, 44 Teams engagierten sich bei einer

dreitägigen anspruchsvollen und spannenden Herausforderung. Zu

erringen war die Trophäe der Rolex MBA Conference & Regatta 2016,

(http://www.sdabocconi.it/en/site/rolex-mbas-conference-regatta)

organisiert in Santa Margherita Ligure in Italien, vom 29. September

bis zum 2. Oktober, durch den Segelclub der SDA Bocconi School of

Management und den Yacht Club Italiano in Partnerschaft mit Rolex.



"Die Rolex MBA Conference & Regatta ist ein einzigartiges

Erlebnis", sagte Nicola Riccio, Präsident des SDA Bocconi Sailing

Club 2016. "Eine derart komplexe Veranstaltung zu organisieren war

für uns Studenten sehr prägend und ermöglichte uns, in der Praxis

anzuwenden, was wir im MBA-Studium gelernt haben. Darüber hinaus

hatten wir die Gelegenheit, mit Kommilitoninnen und Kommilitonen aus

45 verschiedenen Ländern zusammenzukommen und zu netzwerken: von

Argentinien bis Venezuela, von Ägypten bis Neuseeland, einschließlich

Schweden, Japan und der Türkei."



"Diese Veranstaltung gehört zu den Höhepunkten unseres

MBA-Studiums", sagte Stefano Gatti, SDA Bocconi MBA Director. "Eines

der Schlüsselelemente des Programms ist die Schaffung von

Gelegenheiten zum Netzwerken. Diese Business Schools an der Rolex

MBA Conference & Regatta teilnehmen zu sehen ist in dieser Hinsicht

besonders wichtig, und es ist eine Herausforderung, die einen echten

Wettbewerb unter den verschiedenen Mannschaften schafft."



Das Finale fand unter den 8 Spitzenmannschaften an Bord von J80er

Booten statt, und das Neue bei der diesjährigen Veranstaltung war,



dass den Teams an Bord professionelle Berater zur Verfügung standen,

darunter 7 Athleten, die an den Olympischen Spielen in Rio

teilgenommen hatten, sowie der Steuermann des Azzurra-Boots vom

America´s Cup 1983.



Die endgültige Reihenfolge war folgende:



1. MIT Sloan School of Management (USA)



2. Columbia Business School (USA)



3. INSEAD (Frankreich und Singapur)



4. London Business School (Großbritannien)



5. HEC Paris (Frankreich)



6. SDA Bocconi School of Management (Italien)



7. Sauder School of Business (Kanada)



8. Harvard Business School (USA)







Zu dem Programm gehörte auch eine Konferenz am Samstag zu dem Thema "

Vom Wachstum zum Schock als Regel: Neue Herausforderungen und

Verantwortlichkeiten künftiger Führungskräfte" unter Teilnahme von

Carla Furse, Financial Policy Committee, Bank of England, die die

neuen Perspektiven der Finanzmärkte nach dem Brexit-Votum

analysierte, und von Assia Grazioli Venier, professionelles

Verwaltungsratsmitglied, Mediastrategin und Business Angel-Investor,

die über den zunehmenden Wert der Führung und die Bedeutung digitaler

Kommunikation sprach.



