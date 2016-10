EUflight erstreitet vor Gericht Beschluss gegen Ryanair:

Abtretungsverbot bei verspäteten, annullierten oder überbuchten Flügen unwirksam?

(ots) - Der Versuch der Fluggesellschaft Ryanair, ihren

Kunden zu verbieten, ihre Rechtsansprüche bei verspäteten,

annullierten oder überbuchten Flügen abzutreten, könnte schon in

Kürze gekippt werden. Das geht aus einem Beschluss des Amtsgerichts

Köln hervor (AZ: 113 C 381/16). Die Richter stellen darin fest, dass

ein Abtretungsverbot, wie es in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

(AGB) der Airline formuliert ist, wegen "unangemessener

Benachteiligung des Fluggastes" unwirksam sein dürfte. Nach

Auffassung des Gerichts steht das Abtretungsverbot dem Sinn und Zweck

der Fluggastverordnung und dem Verbraucherschutz entgegen.



EUflight.de, Deutschlands führender Fluggast-Sofort-Entschädiger,

hat in mehr als 150 Fällen Ansprüche von Fluggästen gegen Ryanair

übernommen und die Kunden ausgezahlt. EUflight-Geschäftsführer Lars

Watermann: "Mit dieser verbraucherunfreundlichen Maßnahme hat Ryanair

einmal mehr sein merkwürdiges Verständnis von Kundenservice unter

Beweis gestellt." Der Begriff "Passagierabfertigung" habe damit eine

neue Bedeutung erhalten; "Wir sind überzeugt, dass wir sämtliche

Verfahren zum Ryanair-Abtretungsverbot gewinnen werden."







