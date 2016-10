2 % weniger Seegüterumschlag im 1. Halbjahr 2016

(ots) - In den ersten sechs Monaten 2016 hat der

Güterumschlag der Seeschifffahrt gegenüber dem entsprechenden

Vorjahreshalbjahr um 2 % beziehungsweise 3 Millionen Tonnen

abgenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis)

wurden in diesem Zeitraum 148,8 Millionen Tonnen Güter in deutschen

Seehäfen umgeschlagen.



Am stärksten abgenommen hat dabei die ins Ausland versandte

Gütermenge (- 3,5 %). Beim Empfang aus dem Ausland - mit 84,6

Millionen Tonnen die mengenmäßig größte Verkehrsrelation - gab es mit

- 0,9 % den geringsten Rückgang.



Ebenfalls rückläufig war der Containerverkehr (- 0,8 %). Er nahm

im ersten Halbjahr 2016 gegenüber den ersten sechs Monaten 2015 um

circa 58 000 auf etwas unter 7,7 Millionen TEU

(Twenty-foot-Equivalent-Unit) ab. Bei den vier im Containerverkehr

wichtigsten Fahrtgebieten zeigten sich dabei sehr unterschiedliche

Entwicklungen: Während der Containerverkehr mit den USA um 28,6 % und

mit Finnland um 8,3 % kräftig zunahm, ging er für China mit - 0,3 %

etwas und für Russland mit - 15,9 % stark zurück.



Eine weiterhin sehr positive Entwicklung zeigt der JadeWeserPort

Wilhelmshaven: Die Zahl der umgeschlagenen TEU nahm hier im ersten

Halbjahr 2016 gegenüber dem Vergleichszeitraum von 2015 um fast 28 %

zu und erhöhte sich von knapp 191 000 auf über 244 000.



