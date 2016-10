Filmverzeichnis celeo.de informiert über TV-Filmausstrahlung

(firmenpresse) - Wer Informationen zu Spielfilmen sucht, hat eine Vielzahl an Möglichkeiten. Das deutsche Filmverzeichnis celeo.de bietet für Filmfreunde eine Funktion, die lästiges und ständiges Blättern in Programmzeitschriften auf der Suche nach der Ausstrahlung eines speziellen Spielfilms deutlich vereinfacht. Wer sich etwa fragt, wann der gewünschte Lieblingsfilm endlich mal wieder oder der neueste Kinoblockbuster erstmals im Fernsehen läuft, kann sich von celeo.de auf Wunsch per E-Mail informieren lassen. Einfach auf celeo.de den gewünschten Spielfilm heraussuchen und dann die eigene E-Mail-Adresse angeben, um sich die (dann hoffentlich) passende TV-Info zuschicken zu lassen. Celeo.de schaut regelmäßig nach Ausstrahlungsterminen für bekannte Spielfilme und informiert auf Wunsch per E-Mail - nach Plan natürlich rechtzeitig vor der Ausstrahlung. Ausprobieren ist einfach: Schlicht bei einem Film, wo man schon weiß, daß dieser demnächst im Fernsehen läuft, eine entsprechende Benachrichtigung anfordern und am nächsten Tag ins eigene E-Mail-Postfach schauen.



Das deutsche Filmverzeichnis celeo.de listet auch die Spielfilmausstrahlungen auf diversen deutschsprachigen Sendern: Für heute, für morgen oder auch für einen ganzen Monat und das auch rückwirkend. Sofern die Ausstrahlung auf celeo.de vermerkt ist, kann nahezu beliebig hin- und hergeblättert werden.



Das deutsches Filmverzeichnis celeo.de ist bereits seit rund einem halben Jahrzehnt online und verzeichnet Informationen zu mehr als zwanzigtausend Spielfilmen (mit über achtunddreißigtausend Titelvarianten) und mehr als einhundertzwanzigtausend Personen, Filmtrailer zu mehr als eintausendzweihundert Spielfilmen, bietet eine smarte Suche nach Titelbestandteilen, Schauspielern, Regisseuren, Produktionsjahren... und Kombinationen davon, listet Spielfilmausstrahlungen im Fernsehen sowie Neuigkeiten rund um Filme: Kinostarts, DVD-/Blu-Ray-Erscheinungen, Free-TV-Premieren, liefert auch regelmäßige filmbezogene Newsletter und Möglichkeiten zum aktiv mitmachen: Filme bewerten, kategorisieren, kommentieren...





Für DVD- und Blu-Ray-Freunde sind bequeme Suchfunktionen für einige Online-Anbieter auf celeo.de vorhanden. Statt die Website des Online-Händlers manuell aufzurufen und den gesuchten Filmtitel einzutippen, reicht ein Aufruf des entsprechenden Suchlinks auf celeo.de - so wird auch das Filmshoppen einfacher...







