Neuer Schredder für Röntgenbilder in Betrieb: Schmidt + Kampshoff erweitert Entsorgungsanlage in Rhede um zweite Schneidmühle

Bremen, 13. Oktober 2016 Die Schmidt + Kampshoff GmbH baut ihren Standort in Rhede aus: Ein zweiter Schredder konnte auf dem Gelände des Unternehmens für Röntgenfilmentsorgung er­folgreich in die laufenden Entsorgungsprozesse integriert werden. Von den sogenannten Schneidmühlen sind damit nun insgesamt zwei für die Schmidt + Kampshoff GmbH in Betrieb. Mit der neuen Spezialmaschine der Firma Herbold Meckesheim sichert der zertifzierte Entsorgungsfach­betrieb die umgehende und fachgerechte Verwertung von alten Röntgenbildern weiter ab.



(firmenpresse) - Die von eigenen Mitarbeitern vorsortierten Röntgenaufnahmen verarbeiten die Schredder zu winzigen Schnipseln gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Anschließend werden die zerkleinerten Bil­der mit Hilfe von Enzymen gewaschen. Aus dem geschlossenen Entsorgungsprozess nach DIN SPEC 66399­3 gehen im Ergebnis recyclingfähiger Kunststoff und wertvolles Silber hervor.



„Vor allem im medizinischen Bereich ist das Bewusstsein gewachsen, dass Archive regelmäßig überprüft und alte Patientenakten inklusive der Röntgenbilder aussortiert und ordnungsgemäß entsorgt werden müssen“, erklärt Dr. Martin Hetzer, Niederlassungsleiter der Schmidt + Kampshoff GmbH in Rhede. „Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Kapazitäten in Rhede erweitert. Dazu gehören neben neuer Anlagentechnik auch festangestellte Mitarbeiter in unserer eigenen Sortiereinheit“, so Dr. Hetzer weiter.



Ankommende Röntgenfilme werden in der Entsorgungsanlage der Schmidt + Kampshoff GmbH in der Regel nach drei Sorten – entsprechend der unterschiedlichen Verarbeitung – vorsortiert: Erstens in analoge Röntgenbilder, zweitens in Computertomographie-Filme (CT-Filme) und drittens in Trockenlaserfilme. Auch unbelichtete, nicht mehr nutzbare Röntgenbilder, digitale Filme, Repro-Filme, Filme auf Acetat- Basis, Dental filme sowie Industriefilme entsorgt das Unternehmen fach- und umweltgerecht. Dazugehörige Patientenakten vernichtet die Schmidt + Kampshoff GmbH datenschutzkonform gleich mit.



In Rhede werden Röntgenfilme von human- und veterinärmedizinischen Praxen und Kliniken, Digitalisierern, Archiven, Unternehmen aus Industrie und Werkstoffprüfung sowie von Röntgenfilmsammlern aus ganz Deutschland und Europa verarbeitet und entsorgt. Denn das zertifizierte Unternehmen gehört mit seinen sieben Standorten im Bundesgebiet zu den wenigen Röntgenfilmentsorgern, die einen geschlossenen Entsorgungsprozess von der Abholung über den Transport bis hin zur Verwertung anbieten können. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) wird in allen Teilschritten eingehalten und damit die maximale Datensicherheit erreicht. Für seine datenschutzkonforme Arbeitsweise ist die Schmidt + Kampshoff GmbH in Rhede Dekra-zertifiziert nach DIN SPEC 66399-3.





Weiterführende Informationen zur Röntgenfilmentsorgung finden Sie unter www.schmidtentsorgung.de, www.roentgenfilmentsorgung.de und unter www.kampshoff.de.



Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb sind wir auf den Ankauf und die Entsorgung von Röntgenbildern nach Bundesdatenschutz (BDSG) spezialisiert. Dazugehörige Akten und Datenträger vernichten wir gleich mit. Seit 1983 arbeiten wir europaweit für Kunden aus Medizin, Industrie und Werkstoffprüfung. Neben unserem Standort in Bremen haben wir in Deutschland Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München und eine eigene Entsorgungsanlage am Standort Rhede. Wir entsorgen, verwerten und vernichten in geschlossenen Entsorgungsprozessen nach DIN 66399-3 – fachgerecht, datenschutzkonform und rückstandslos. Wiederverwertbare Materialien führen wir in den industriellen Kreislauf zurück.



Die Entsorgung kleinerer Mengen von Röntgenbildern gehört ebenfalls zu unserem Angebot: Mit der X-RAYBOX bieten wir Praxen, Laboren und Kliniken ein kostenfreies, sicheres und zeitsparendes System für Kleinmengen bis 20 Kilogramm.

Schmidt + Kampshoff GmbH

