Deutschland lässt es laufen - mehr Wodka und weniger Weinbrand

Gin und Whisky liegen absolut im Trend, am liebsten handgefertigte Sorten. Den guten alten Korn will niemand mehr trinken und auch Weinbrand ist total out.

(firmenpresse) - Dabei ist der Verbrauch von Spirituosen in ganz Deutschland seit vielen Jahren relativ stabil, das zumindest zeigt die Schnaps-Statistik.



Der gemessene Pro-Kopf Verbrauch in Deutschland von sog. harten Getränken stagniert seit Jahren. So wurden in den Jahren von 2009 bis 2015 jeweils 5,4 Liter Schnaps pro Kopf konsumiert. 1980 sah das noch etwas anders aus, da waren es stolze 8 Liter. In 1960 dagegen waren es lediglich 4,2 Liter harte Getränke.



Egal ob nun Whisky, Cognac, Gin oder andere Arten von Schnaps, jeder Deutsche konsumiert davon 5,4 Liter im Durchschnitt pro Jahr. Diese Zahl ist relativ stabil.



Die Trinkgewohnheiten der Deutschen ändern sich aber bei stagnierendem Gesamtkonsum. Im Trend lagen zuletzt Gin, Rum oder nun Whisky. Die Hersteller dieser Spirituosen profitieren von deutlich erhöhten Verkaufszahlen - andere Spirituosen gehen dagegen immer seltener über den Ladentisch. Einer der großen Verlierer ist Weinbrand.



Trinken ist die eine Sache, Trinken und Fahren eine anderen. Deshalb sollten Trinken und Fahren immer getrennt werden. Sollten Sie diese Regel mißachten droht Ihnen unter Umständen die medizinisch-psychologische Untersuchung - die MPU. Für diesen Fall haben Sie die Möglichkeit sich bei der MPU Akademie in Augsburg professionell darauf vorbereiten zu lassen.



In der MPU Akademie Augsburg, mit nunmehr als 20 Standorten, treffen Sie auf Experten in der MPU Vorbereitung. Egal ob Alkohol, Drogen oder Punktedelikte, Sie sind dort bestens aufgehoben.



Die aktuellen Standorte finden Sie hier:



MPU Aichach, Steubstraße 3, 86551 Aichach

MPU Augsburg, Johannisgasse 4, 86152 Augsburg

MPU Augsburg, Klausenberg 16, 86199 Augsburg

MPU Bad Wörishofen, Hermann-Aust-Straße 11, 86825 Bad Wörishofen



MPU Dachau, Münchner Str. 23, 85221 Dachau

MPU Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen

MPU Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Friedberg, Bahnhofstraße 25, 86316 Friedberg

MPU Fürstenfeldbruck, Niederbronnerweg 5, 82256 Fürstenfeldbruck

MPU Gersthofen, Bahnhofstraße 6, 86368 Gersthofen

MPU Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz2, 89312 Günzburg

MPU Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 75, 89343 Jettingen-Scheppach

MPU Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 44, 86343 Königsbrunn

MPU Krumbach, Nattenhauser Straße 5, 86381 Krumbach

MPU Landsberg, Waitzinger Wiese 1, 86899 Landsberg am Lech

MPU Mering, Augsburger Straße 23, 86415 Mering

MPU Mindelheim, Maximilianstraße 60, 87719 Mindelheim

MPU München, Frohschammerstraße 14, 80807 München

MPU Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Neusäß, Piechlerstraße 3, 86356 Neusäß

MPU Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

MPU Schrobenhausen, Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen



sowie ausgewählte Partner:



33102 Paderborn, Paderstraße 11 - MPU Paderborn

63500 Seligenstadt, Grabenstraße 23 - MPU Frankfurt am Main

65205 Wiesbaden, Breckenheimerweg 4 - MPU Wiesbaden

69469 Weinheim,Sophienstraße 2 - MPU Mannheim

83071 Stephanskirchen, Dianastraße 8 - MPU Rosenheim

85049 Ingolstadt, Proviantstraße 34 - MPU Ingolstadt

86556 Aichach, Von-Lerchenfeld Straße 4 - MPU Aichach











Die MPU Akademie in Augsburg bietet eine fundierte und professionelle Vorbereitung zur MPU an.



