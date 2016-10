Softing zeigt Know-How und Lösungen für Industrie 4.0 und stellt neue Produktfamilien vor

Haar, 13.10.2016 – Unter dem Motto „integrating“ zeigt Softing auf der SPS IPC Drives 2016 seine Produkte und Dienstleistungen für den reibungslosen Datenaustausch in Industrie 4.0-Anwendungen und stellt neue Produktfamilien vor.

Produkte für die durchgängige und verlässliche Datenkommunikation in Industrie 4.0-Anwendungen

(firmenpresse) - Im Zuge des im ersten Halbjahr 2016 begonnenen Re-Brandings, strukturiert Softing Industrial sein zukünftiges Portfolio mit Hilfe von vier Produktfamilien. Diese werden auf dem neu gestalteten Messestand auf der SPS IPC Drives in Halle 7, Stand 580, erstmals vorgestellt. Unter dem Motto „integrating“ präsentiert sich das Unternehmen als Experte für den horizontalen und vertikalen digitalen Datenaustausch in industriellen Anwendungen und als kompetenter Partner für seine Kunden, auf ihrem Weg in eine vernetzte Automatisierung im Zeitalter von Industrie 4.0 und Internet of Things.

„Optimierung der Produktionsprozesse: vor dieser Herausforderung stehen viele unserer Kunden, wenn sie im zukünftigen Wettbewerb bestehen wollen. Eine der Grundvoraussetzungen dafür ist eine durchgängige und robuste digitale Datenkommunikation innerhalb und zwischen den Unternehmensebenen. Hier setzen wir mit unserem Know-how und unseren Hardware- und Software-Produkten an, “ sagt Wolfgang Wende, Marketingleiter bei Softing.

Entsprechend der strategischen Fokussierung auf die Bereitstellung von Daten und Information wird das Leistungsangebot von Softing Industrial zukünftig durch Produktfamilien strukturiert:

„dataFEED“ steht für Hardware und Softwareprodukte zur Realisierung des Datenaustausches in der M2M-Kommunikation und zwischen OT- und IT-Ebene. Die dataFEED Produkte decken den für Industrie 4.0-Anwendungen so wichtigen Bereich der Datenintegration ab, mit der eine übergreifende Nutzung von Daten erst möglich wird.

„dataTHINK“ repräsentiert das neue Betätigungsfeld „Industrial Data Intelligence“. Damit ist die Sammlung und Analyse von Produktionsdaten und deren intelligente Nutzung gemeint. Das dataTHINK-Angebot unterstützt die Kunden dabei, mittels Datenanalyse Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und daraus Maßnahmen zur Optimierung von Produktionsprozessen abzuleiten.

„dataCHECK“ umfasst alle Softing-Produkte zur mobilen und stationären Diagnose und Netzverwaltung, mit denen eine robuste und störungsfreie digitale Kommunikation in industriellen Anwendungen gewährleistet wird. dataFLOW“ repräsentiert Produkte für die Technologieintegration, Gateways und Schnittstellenkarten. Die für Industrie 4.0-Anwendungen notwendige Ethernet-Kommunikation kann mit dataFLOW-Produkten und –Lösungen auch dort integriert werden, wo abweichende Kommunikationsstandards zum Einsatz kommen.



„Unsere Produkte ermöglichen und verbessern den digitalen Datenaustausch. Sie lassen sich auf der Grundlage globaler Standards nahtlos integrieren. Damit überbrücken wir technologische Lücken und schaffen für unsere Kunden Gestaltungsfreiraum bei der Realisierung ihrer Industrie 4.0- und IoT-Anwendungen“, so Wolfgang Wende.







