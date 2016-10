Seminarhotel mit Firmenbonus im Zentrum von Kufstein

(firmenpresse) - Das Hotel Stadt Kufstein**** in der Fußgängerzone von Kufstein hat sein Hauptaugenmerk auf Geschäftsreisende und Unternehmen gelegt, die sich in Kufstein zusammenfinden. Chic, zentral und Business-like zeigt sich das moderne Haus im Drehkreuz zwischen München, Salzburg und Innsbruck. Wer öfter in der Stadt am Inn zu tun hat, der profitiert in dem Businesshotel von einem Firmenbonus mit exklusiven Vorteilen. Ausgestattet mit modernster Technik bietet das Viersternehotel in drei Seminarräumen ein inspirierendes Arbeitsumfeld „am letzten Stand der Dinge“. Die 73 modernen Zimmer, davon drei Juniorsuiten, sechs Suiten und zwei Panorama-Suiten sowie zwei barrierefreie Zimmer, sind alle mit WLAN, Flat-TV und großzügigen Badezimmern ausgestattet. Eine exklusive Relaxzone mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Erlebnisduschen und ein Fitnessraum verwöhnen Tagungsgäste, Businessreisende und Urlauber im Herzen der zweitgrößten Stadt Tirols nach allen Regeln der Kunst. Firmenevents mit bis zu 120 Personen finden in dem Hotel Stadt Kufstein ausreichend Platz. Dank der zentralen Innenstadtlage (Tiefgarage ist im Hotel vorhanden), der modernen Technikausstattung, den großzügigen Räumlichkeiten und des professionellen Teams, das in Service und Kulinarik höchste Maßstäbe erfüllt, reiht sich das Hotel Stadt Kufstein in die Liste Österreichs führender Seminarhotels ein. Veranstalter schöpfen auch bei der Planung ihres Rahmenprogramms aus dem Vollen. Auf der Festung Kufstein tauchen sie mit ihren Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern in ein historisches Burgambiente ein oder besuchen einen der vielen Events in der spektakulären Festungsarena. Die Liste möglicher Aktivitäten in der Festungsstadt ist lang: ein Besuch der Schauglasbläserei „Riedel“, ein Bummel durch die historische Römerhofgasse, Kulturabende im Rahmen der Winter Festspiele Erl u. v. m. Das neue Hotel Stadt Kufstein liegt nur wenige Schritte von historischen Plätzen, Sehenswürdigkeiten und Einkaufsstraßen entfernt. Nach Innsbruck, Salzburg oder Bozen ist es lediglich ein Katzensprung.





Businesspauschale

Leistungen: Übernachtung im Businesszimmer, reichhaltiges Frühstücksbuffet, kostenfreies WLAN im gesamten Haus – Preis p. P.: ab 87 Euro



Seminarangebot

Seminarräumlichkeiten, Verpflegungspauschale, kostenfreies WLAN – Preis p. P.: ab 34 Euro



http://www.hotel-stadt-kufstein.at



mk Salzburg

Hotel Stadt Kufstein****

Hotel Stadt Kufstein GmbH

A-6330 Kufstein, Arkadenplatz 6/I

Tel.: +43/(0) 5372 6944-0

Fax: +43/(0) 5372 6944-50

E-Mail: info(at)hotel-stadt-kufstein.at

www.hotel-stadt-kufstein.at

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

mk Salzburg



