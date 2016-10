Sentry PM(TM) von CV Magazine mit Preis für innovativste Portfolio-Management-Lösung ausgezeichnet

Portfolio-Management-System Sentry PM(TM) von ClearStructure

Financial Technology wurde bei den Technology Innovator Awards 2016

des Corporate Vision (CV) Magazine mit dem Preis für die innovativste

Portfolio-Management-Lösung ausgezeichnet. Die komplette Liste der

Preisträger finden Sie unter https://goo.gl/jX4xdW.



CV Magazine wurde von einem Team aus Wirtschaftsexperten, Beratern

und Insidern aufgelegt. Es versorgt Leser mit aktuellen Informationen

zu Geschäftsstrategien und -analysen, unternehmerischen Fallstudien

und aufkommenden Trends sowie Spitzenvertretern und

Entscheidungsträgern des Wirtschaftssektors. Mit den Technology

Innovator Awards sollen die Personen, Abteilungen und Firmen hinter

den bahnbrechenden Entwicklungen herausgestellt werden, die einen

positiven Wandel des Geschäftsumfelds herbeiführen. Bei allen

Preisvergabeprogrammen des CV Magazine wird die Echtheit jeder

Stimmabgabe durch speziell beauftragte Forschungsteams bestätigt.



Das Portfolio-Management-System Sentry PM von ClearStructure ist

ein einzigartiges Komplettsystem, dessen Nutzen in fortschrittlicher

Technologie, modularer Skalierbarkeit, Datenpersistenz und

Entscheidungsunterstützung liegt.



Laura Hunter, Koordinatorin des Preisvergabeverfahrens,

kommentierte: "Mit diesem Preisvergabeprogramm werden die

klassenbesten Vertreter des Technologiesektors herausgestellt. Es ist

eine wahre Ehre die harte Arbeit und das Engagement aller unserer

verdienstvollen Preisträger zu belohnen, und ich möchte ihnen für die

Zukunft weiterhin viel Glück wünschen."



Scott Turley, CEO von ClearStructure, kommentierte seinerseits:

"Wir sind stolz auf diese Auszeichnung. Damit werden unsere

Mitarbeiter für die Leidenschaft und Expertise belohnt, die sie in



unser Produkt und die Firma investieren. Als Vordenker in der Branche

ist unser Geschäftsmodell sowohl kunden- als auch branchenorientiert.

Und unser Erfolg beruht zu großen Teilen auf unserer Partnerschaft

mit unseren bemerkenswerten Kunden. Wir werden die Innovationsarbeit

bei Sentry PM in Sachen technologischer Entwicklung und Finanzmärkten

auf jeden Fall weiterführen."



Informationen zu ClearStructure Financial Technology:



ClearStructure Financial Technology bietet modernste

Technologielösungen, die sich unterschiedlicher Bedürfnisse in der

Investmentbranche annehmen. Die Sentry Lösung bietet Managern die

komplette Front- bis Back-Office-Funktionalität auf einer einzigen

Plattform für alle denkbaren Anlageformen. Die Sentry Produktsuite

von ClearStructure wird von zahlreichen der bekanntesten und größten

Finanzinstitutionen und Investitionsunternehmen der Welt eingesetzt.

Weitere Informationen zu ClearStructure und zum Sentry PM System

finden Sie unter www.clearstructure.com.







