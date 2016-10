Zahl des Tages: 31 Prozent der unter 30-jährigen Autofahrer in Deutschland beschäftigen sich unterwegs mit E-Mails und SMS

(ots) - SMS am Steuer: Junge Autofahrer unterschätzen

das Risiko



Gas geben und dabei SMS lesen: Gerade junge Fahrer nehmen es mit

der Konzentration im Straßenverkehr oft nicht so genau. Wie eine

repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt nun belegt,

liest oder schreibt knapp jeder dritte deutsche Autofahrer zwischen

18 und 29 Jahren (31 Prozent) zumindest manchmal während der Fahrt

bzw. an einer Ampel SMS oder E-Mails.(1) Bei den über 60-Jährigen

sind es dagegen nur 5 Prozent. Über alle Generationen hinweg lassen

sich immerhin 17 Prozent der Autofahrer durch SMS oder E-Mails

unterwegs ablenken. Welche Konsequenzen der Blick aufs Smartphone

während der Fahrt haben kann, erklärt Frank Bärnhof,

Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt: "Wer durch ein Handy am

Steuer abgelenkt ist und einen Unfall verursacht, handelt grob

fahrlässig. Wird man erwischt, zahlt ein Fahrer 60 Euro Bußgeld und

kassiert einen Punkt in Flensburg. Auch für die Versicherung kann der

SMS- und E-Mail-Check am Steuer Folgen haben: Autofahrer riskieren,

ihren Kasko-Versicherungsschutz zu verlieren."



(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Auto-Emotionen" des

Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Mai

2016 wurden in Deutschland 2.004 Autofahrer ab 18 Jahren befragt, die

ein Auto im Haushalt besitzen.



Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um

Quellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-sms-am-steuer



Weitere Inhalte zum Thema finden Sie hier:

https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen







Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder haben

Sie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:

Sabine Gemballa

CosmosDirekt

Unternehmenskommunikation

Telefon: 0681 966-7560

E-Mail: sabine.gemballa(at)cosmosdirekt.de





Original-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CosmosDirekt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.10.2016 - 10:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1411821

Anzahl Zeichen: 2128

Kontakt-Informationen:

Firma: CosmosDirekt

Stadt: Saarbrücken





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung