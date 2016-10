Austausch alter Heizkessel senkt Energiekosten / Wie man Modernisierungsbedarf im Heizungskeller erkennt und eine passende Alternative findet

(ots) - In vielen Heizungskellern stehen veraltete

Heizkessel. Etwa zwei Drittel der Gas- und Ölheizungen in Deutschland

sind nicht auf dem aktuellen Stand der Technik. Dabei verbrauchen

alte Standardkessel sehr viel mehr Brennstoff als moderne Anlagen.

Durch niedrige Wirkungsgrade geht sehr viel Wärme ungenutzt verloren.

Wer den Kessel noch vor dem Winter modernisiert, kann schon in dieser

Heizperiode Kosten sparen. Woran Hauseigentümer erkennen, dass die

eigene Heizungsanlage veraltet ist und welche Alternativen es gibt,

fasst die Deutsche Energie-Agentur (dena) zusammen.



Ein klares Zeichen, dass der Kessel veraltet ist, sind hohe

Abgaswerte. Diese werden jährlich vom Schornsteinfeger gemessen.

Hausbesitzer sollten sich die Messwerte vom Schornsteinfeger

erläutern lassen. Heizkessel, die älter sind als 15 Jahre, werden

zudem von Schornsteinfegern, Heizungsinstallateuren oder

Energieberatern mit speziellen Heizungslabeln gekennzeichnet. Die

Energieeffizienz wird dabei auf einer Skala von A++ (sehr effizient)

bis E (sehr ineffizient) bewertet. Bei allen Kesseln, die mit Klasse

C oder schlechter eingestuft werden, besteht Modernisierungsbedarf.

Nach der geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) müssen viele

ältere Heizkesseltypen spätestens nach 30 Jahren ausgetauscht werden.

Dringend nötig ist der Austausch, wenn an der Anlage schon Rost oder

gar Lecks sichtbar sind.



Hitze im Heizungskeller



Hitze im Heizungskeller kann ebenfalls ein Symptom für

ineffizientes Heizen sein. Liegen die Temperaturen in einem nicht

beheizten Heizraum auf Dauer über 20 Grad Celsius, deutet dies darauf

hin, dass zu viel Energie durch Abwärme verloren geht, also direkt

vom Heizkessel an die Umgebung abgegeben wird.



Auch dauerhaft hohe Ausgaben für Heizung und Warmwasser können ein

Hinweis auf veraltete Heiztechnik sein. Wer hohe Heizkosten hat,



sollte seine Abrechnungen mit anderen Haushalten vergleichen oder

einen Schornsteinfeger oder Energieberater zu Rate ziehen.



Hausbesitzer, die modernisieren wollen, können heute zwischen

einer ganzen Reihe von Heiztechnologien wählen. Moderne

Brennwertkessel erreichen zum Beispiel höhere Wirkungsgrade als alte

Heizungsanlagen. Auch mit Wärmepumpen, Solarthermie, Holzpellets oder

Kraft-Wärme-Kopplung lässt sich die Heizkostenrechnung deutlich

senken. Erneuerbare Energien können auch mit Brennwertkesseln

kombiniert werden. Ein Energieberater oder Fachhandwerker kann bei

einem Vor-Ort-Termin erläutern, welche Möglichkeiten zur Verfügung

stehen und welche Lösung am besten zum eigenen Haus passt. Weitere

Informationen zu den verschiedenen Heiztechnologien und Kontaktdaten

von qualifizierten Fachleuten im gesamten Bundesgebiet gibt es unter

www.die-hauswende.de.



Heizungstausch wird staatlich gefördert



Die Modernisierung des Heizkessels wird zudem staatlich gefördert:

Die staatliche KfW-Bank unterstützt Hausbesitzer über das Programm

"Energieeffizient sanieren" mit Zuschüssen bis 7.500 Euro oder

zinsgünstigen Darlehen (zum Teil mit Tilgungszuschüssen). Außerdem

werden über das Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien des

Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Solarwärmeanlagen, Wärmepumpen und Biomasseanlagen bis 100 Kilowatt

bezuschusst.



Zur Kampagne "Die Hauswende"



Ins Leben gerufen wurde die Informationskampagne "Die Hauswende"

von der Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea). Neben der dena

sind das Bundeswirtschaftsministerium sowie Unternehmen und Verbände

aus den relevanten Branchen beteiligt. Weitere Informationen unter

www.die-hauswende.de.







