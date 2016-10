Brüssel: Junge Wirtschaft für Binnenmarkt 2.0 / Alexander Kulitz spricht beim Europäischen Parlament der Unternehmen

(ots) - Heute findet das 4. Europäische Parlament der

Unternehmen statt. 750 Unternehmer aus 28 EU-Mitgliedstaaten nehmen

unter dem Motto: "Business needs Europe - Europe needs Business" für

einen Tag die Rolle ihrer nationalen Abgeordneten ein.



Aus Deutschland nehmen 96 Unternehmer aus Industrie, Handwerk,

Handel und Dienstleistungen die Plätze der deutschen

Europaparlamentarier ein. Sie diskutieren über europapolitische

Themen wie Handelspolitik, Binnenmarkt, Nachhaltigkeit und Bildung.



In seiner Rede vorm Europäischen Parlament der Unternehmen betont

Alexander Kulitz als stellvertretender Bundesvorsitzender der

Wirtschaftsjunioren Deutschland "den Binnenmarkt in Frage zu stellen

bedeutet unseren Wohlstand aufs Spiel zu setzen. Als junge Wirtschaft

unterstützen wir daher das Europäische Parlament bei der

Weiterentwicklung des digitalen Binnenmarktes."



Für den digitalen Binnenmarkt werden mögliche Effizienzgewinne von

415 Milliarden Euro prognostiziert. Bei der Schaffung des digitalen

Binnenmarkts geht es in erster Linie darum, nationale Schranken für

Online-Transaktionen zu beseitigen.



An Gelegenheit zum Austausch mit Vertretern der EU-Institutionen

über den digitalen Binnenmarkt mangelt es nicht. So finden die

Diskussionen der Unternehmerinnen und Unternehmer unter den Augen

zahlreicher "echter" Europaabgeordneter statt. Unter anderem hatte

Kulitz zusammen mit einigen Wirtschaftsjunioren sich am Vorabend noch

mit EU-Kommissar Günther Oettinger ausgetauscht. Zu heutigem Treffen

werden Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments, und

Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, erwartet.



Die Wirtschaftsjunioren Deutschland sind mit mehr als 10.000

Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft der größte deutsche

Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren. Bei



einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Milliarden Euro Umsatz

verantworten sie rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Ausbildungsplätze.

Sie sind als größtes Netzwerk junger Wirtschaft in Deutschland mit

214 Mitgliedskreisen vor Ort präsent.







