Cam-Domains: Oh yes, we cam!

(firmenpresse) - Ich weiß nicht, ob ein mit mir befreundeter Markenexperte recht hat: Er vertritt die Meinung, wenn man als Firma eine Com-Domain besitzt, sollte man jetzt sehr schnell reagieren,um sich auch die Cam-Domainzu sichern, weil sonst Mißbrauch droht. Ganz von der Hand zu weisen, ist dieser Gedanke nicht...



Aber wozu sind ursprünglich Cam-Domains (http://www.domainregistry.de/cam-domains.html) gedacht?



"The Cam-Domain is the new extension to publicize your digital activities. Whether webcam, camera, live events, broadcasting, social networks, sport, personal activities, the Cam-Domain is the name to brand your contents. A Cam-Domain web site permits direct access to your videos, pictures and social content at a web address, which is memorable."



Cam steht sowohl für Webcams als auch für Camcorder.Webcams und Camcorder nutzt heute fast jeder. Deswegen wird die Cam-Domain eine populäre Domain sein. Aber sie ist auch eine Domain für die Firmen, die Produkte und Dienstleistungen rund um Camcorder und Webcams anbieten.



Mit Cam-Domains kann sich die Wirtschaft besser darstellen. Jeder kann den Inhaber einer Cam-Domain sofort mit Webcam in Zusammenhang bringen. Viele Domains haben das Wort "Cam" als Bestandteil.



Die Darstellung mit der Cam-Domain ist attraktiver und kürzer-damit auch merkfähiger. Die Merkfähigkeit einer Domain ist beim Marketing von Internetseiten ein entscheidender Faktor.



Den Zusammenhang zwischen einem besseren Ranking in Suchmaschinen und den Neuen Top-Level-Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die .berlin-Domains bereits erwiesen. Webseiten mit .berlin-Domains sind bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser platziert als Webseiten mit .de-Domains (http://www.domainregistry.de/de-domains.html) und .com-Domains. Das Ergebnis der Searchmetric-Studie lässt sich wie folgt zusammenfassen:



"Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser."



Eine weitere Studie von Total Websites in Houston zeigt, dass die Ergebnisse der Searchmetrics-Studie prinzipiell auf alle Neuen Top-Level-Domains übertragbar sind, also auch auf die Cam-Domains. Total Websites stellt fest, dass Google die Domainendungen der Neuen Top-Level-Domains als wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Domain heranzieht und kommt daher zu folgendem Schluss:





"Es ist klar, dass die Neuen Top-Level-Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern."



ICANN-Registrar Secura bietet Interessenten an, bereits jetzt ihre Namen und Begriffe unter den noch nicht auf dem Markt befindlichen Neuen Top Level Domains, wie z.B. den Cam-Domains und Blog-Domains, vorzuregistrieren. Die Vor-Registrierung ist kostenfrei, aber verbindlich.





Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.



Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award "als Best International Domain Registration Firm - Germany". Beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nomierung.



Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.



