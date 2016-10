Sanduhrfigur stilsicher in Szene gesetzt

betont. weiblich. stilsicher. So lautet die Philosophie von GREIGHT, das sich als hochwertiges Label auf Mode für schlanke Frauen mit großer Oberweite spezialisiert hat.

Sanduhrfigur perfekt in Szene gesetzt - mit GREIGHT

(firmenpresse) - Jede Frau mit weiblichen Kurven kennt das Problem: Für Mainstream-Designer existiert der Typ "schlanke Frau mit großem Busen" nicht, obwohl laut einer gfk-Studie über 30 Prozent der deutschen Frauen Cup D und größer tragen. Kauft man das Kleidungsstück in der eigenen Größe, ist es am Busen zu eng, wählt man es eine Nummer größer, sitzt es zwar an der Brust, ist jedoch an Taille, Hüften und Schultern zu weit.



Hier greift das Konzept von GREIGHT: Gründerin und Geschäftsführerin Melanie Grosser entwirft Mode für vollbusige Frauen in den Konfektionsgrößen 36 bis 44. Mit ihrem Nischenprodukt bietet sie ihren Kundinnen die langersehnte Lösung, damit der Kleiderkauf für die Sanduhrfigur wieder zum Vergnügen wird.



"Die Modeindustrie ignoriert schlanke Frauen mit großen Busen", sagt die passionierte Modedesignerin, die das Thema aus eigener leidvoller Erfahrung kennt. Zusammen mit ihrem langjährigen Know-How fließt diese Erkenntnis in ihre Kollektion ein, die auf hochwertige Materialien und passgenaue Schnitte setzt. "Wir machen ständig Tragetests, um Material und Verarbeitung kontinuierlich zu optimieren und die Wünsche unserer Kundinnen perfekt umzusetzen", sagt Grosser. Auch ist es ausdrücklich gewünscht, dass die Frauen ihre eigenen Erfahrungen kommunizieren und so aktiv zur Entwicklung der Kollektion beitragen.



"Buy less, choose well, make it last" - dieses bekannte Zitat von Design-Ikone Vivienne Westwood verkörpert perfekt das Credo von GREIGHT. "Wir sind gegen die Wegwerfgesellschaft der Billig-Mode und für faire Produktionsbedingungen", erklärt Melanie Grosser. "Unsere Prototypen werden in Deutschland genäht, die Produktion findet in Ungarn statt - zu fairen Löhnen und Arbeitsbedingungen. Für uns ist es wichtig, dass bestimmte Berufsgruppen nicht in Länder verdrängt werden, in denen Frauen hauptsächlich in Billig-Jobs arbeiten".



Aktuelle GREIGHT-Kollektion: www.gr-eight.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.gr-eight.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

betont. weiblich. stilsicher. So lautet der Slogan des Modelabels GREIGHT. Melanie Grosser, Gründerin und Geschäftsführerin von GREIGHT, hat sich auf Mode für schlanke Frauen mit viel Busen spezialisiert. Mit ihrem Nischenprodukt offeriert sie ihrer Klientel die lang ersehnte Lösung zum Thema.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Gr-eight Grosser Fashion Business GmbH

Leseranfragen:

Bahnhofstraße 43, 82340 Feldafing

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 13.10.2016 - 10:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1411835

Anzahl Zeichen: 2159

Kontakt-Informationen:

Firma: Gr-eight Grosser Fashion Business GmbH

Ansprechpartner: Judith Berkemeyer

Stadt: München

Telefon: +49 (0) 157 71 73 35 91



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.