Die mittelalterliche Festungsstadt Kufstein erleben

(firmenpresse) - Nicht ohne Grund gilt Kufstein als eine der schönsten Städte Tirols. Die reiche Geschichte, die interessante Stadtarchitektur und ein vielfältiges Unterhaltungsangebot verbinden einen belebenden Stadturlaub mit einem außergewöhnlichen Rahmenprogramm. Das berühmte "Kufsteinlied", die bewährte Glasmarke Riedel Glas, die historische Festung, die über der Stadt thront oder die ideale Lage – ob verkehrstechnisch oder naturnah – diese Stadt ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Das Hotel Stadt Kufstein ist aus dem Zentrum der historischen Tiroler Stadt längst nicht mehr wegzudenken. Mit dem „gewissen Extra“ hat sich das moderne Stadthotel seinen Weg in die Herzen zahlreicher Stammgäste geebnet. Vor allem seine zentrale Lage in der Fußgängerzone (Tiefgarage) und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis werden auf Bewertungsplattformen wie HolidayCheck oder Tripadvisor positiv beurteilt. Ob Städtetrip, Businessreise oder Familienausflug – die Höhepunkte der Region packt das Hotel Stadt Kufstein „all inclusive“ in den Zimmerpreis. So ist der Eintritt in die Glasmanufaktur Riedel in den Packages des Viersternehauses inbegriffen. Generell lohnt es sich, die Angebote des Hotels Stadt Kufstein im Auge zu behalten. Von Packages in der Hochzeitsuite bis hin zu Kooperationen mit den Festspielen Erl u. v. m. hält das beliebte Haus so manchen „Sonderservice“ bereit. Zum Shoppen locken die Einkaufscenter und vielen Geschäfte. In der historischen Römerhofgasse steht auch das historische Denkmal von Karl Ganzer, dem Komponisten des viel zitierten Kufsteinlieds, das Tirols zweitgrößte Stadt weltberühmt gemacht hat. Im Hotel Stadt Kufstein verwöhnen 73 moderne Zimmer – alle ausgestattet mit WLAN, Flat-TV und mit großzügigen Badezimmern – davon drei Juniorsuiten, sechs Suiten und zwei Panorama-Suiten sowie zwei barrierefreie Zimmer, ein exklusiver Ruhebereich mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Erlebnisduschen und Fitnessraum. In die Kufstein(at)Lounge kommen Hotelgäste und externe Besucher gern, um in angenehmer Atmosphäre ein gutes Gläschen oder eine feine Zigarre zu genießen.





