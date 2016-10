Internationale Stars der Startup Szene zu Gast in Köln (FOTO)

(ots) -

Die internationale Startup-Szene trifft sich zu Workshops,

Interviews, Vorträgen, Pitches und zum Networking in Köln. Das

prallgefüllte Programm zur diesjährigen StartupCon am 27. Oktober

2016 in der Kölner Lanxess arena wurde heute veröffentlicht.



Frank Thelen, bekannt aus der Erfolgsshow für Gründer "Die Höhle

der Löwen" und bekannte Unternehmen wie Evopark, die IT-Boyband, die

in der TV Show einen Millionendeal ausgeschlagen haben und nun von

Porsche unterstützt werden, waren 2015 noch Aussteller der StartupCon

und stehen nun auf der Bühne. Auch vertreten ist Suckit, das

Unternehmen mit den Eiscocktails aus Köln sowie Daniel Thung von

Brillen.de. Insgesamt stellen mehr als 150 Redner ihre Geschichten

und Geschäftsmodelle auf der großen Bühne der StartupCon vor.



Weitere Stars der Szene vor Ort sind: Arun Pudur, indischer

Selfmade Milliardär, Bob Frankston, Software Legende aus USA und Ilja

Laurs -mehrfach ausgezeichneter internationaler Entrepreneur. Die

Gründerkonferenz mit über 500 Pitches vor großen Investoren, gehört

zu den Pflichtterminen für Entrepreneure, Gründer, Startups aber auch

für den Mittelstand, der sich hier neue, frische Ideen und

Inspiration holen kann.



In den mehr als 50 Workshops lernen die jungen Unternehmer unter

anderem wie Mitarbeiterbindung funktioniert oder wie potentielle

Investoren überzeugt werden können. Vernetzung und Networking von

Startups, Investoren und Unternehmen stehen im Mittelpunkt der

Pitches in den VIP Logen der Lanxess arena. Die Gründerkonferenz

findet bereits zum dritten Mal in Köln statt und legt ein ebenso

rasantes Wachstum hin wie einige der sich dort präsentierenden

Startup Unternehmen.



Die StartupCon ist für jeden zugänglich, Tickets gibt es noch bis

zum 17.Oktober 2016 online zum ermäßigten Frühbucherpreis.





Link zum Programm: http://www.startupcon.de/speakers/







Pressekontakt:

LIEBERMANN communications

Public Relations & Marketing

Heike Liebermann

Laurentiusstraße 98

51465 Bergisch Gladbach

Tel. 02202 818 9999

www.heike-liebermann.com



Original-Content von: business-on.de Christian Weis GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

business-on.de Christian Weis GmbH lanxess-arena.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.10.2016 - 10:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1411839

Anzahl Zeichen: 2462

Kontakt-Informationen:

Firma: business-on.de Christian Weis GmbH lanxess-arena.jpg

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 15 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung