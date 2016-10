Kindern und Jugendlichen Halt geben / Eine spezielle medizinische Leistung für Kinder und Jugendliche (FOTO)

Konstantin ist ein pfiffiger 5-Jähriger und bald ein Schulkind.

Doch schon in der Kita gibt es Probleme mit ihm, die seinen

Erzieherinnen Sorge bereiten. Er ist hyperaktiv, kaum zu bändigen,

und dreht schnell mal so richtig auf. Rechtzeitig vor der baldigen

Einschulung wurde Konstantins Mutter für ihren Sohn eine

Kinderrehabilitation empfohlen - ein besonderes Angebot, das die

meisten Eltern gar nicht kennen.



Konstantin hat es schwer im Alltag - vor überschüssiger Energie

weiß er kaum wohin, dennoch mangelt es ihm an der nötigen

Konzentration, wenn diese nötig ist. Der Kinderarzt diagnostiziert

bei ihm eine ADHS. Damit ist Konstantin einer von knapp fünf Prozent

der 3- bis 17-Jährigen in Deutschland mit dieser Diagnose. Die

Ursachen der Erkrankung sind nicht endgültig geklärt, aber als

gesichert gilt, dass das Zusammenwirken von genetischen und

neurobiologischen Faktoren ebenso eine Rolle spielt wie psychosoziale

Faktoren und bestimmte Umwelteinflüsse, zum Beispiel Alkohol- und

Nikotinkonsum der werdenden Mutter.



Der Kinderarzt empfahl für Konstantin eine Kinderreha - ein

besonderes Angebot der Deutschen Rentenversicherung und der

Krankenkassen, das aus Unwissen häufig nicht in Erwägung gezogen

wird. Anders als bei der bekannten Mutter/Kind-Reha ist hier das Kind

der Patient, um den sich alles dreht. Ist es erforderlich, dass das

Kind begleitet wird, zum Beispiel durch die Mutter, so erhält die

Begleitperson keine Behandlungen, sondern ausschließlich

Hilfestellungen, die mit der Erkrankung des Kindes in Zusammenhang

stehen. Kindern bis zum 8. Lebensjahr steht die Begleitung einer

erwachsenen Bezugsperson sogar zu, während dies für ältere Kinder der

Kostenträger nach Bedarf entscheidet.



Nach Klärung aller Formalitäten reiste Konstantin mit seiner

Mutter nach Sachsen. In der Obhut der MEDIAN Klinik Bad Gottleuba



sind ständig etwa 100 Patienten im Alter von 2 bis 18 Jahren. Vier

Jugendstilvillen in der Anlage des historischen Parkgeländes

beherbergen die Kinder- und Jugendklinik, wo Kinder und Jugendliche

ohne Begleitung, und die Familienklinik, wo Kinder in Begleitung

eines Elternteils behandelt werden. Beide Einrichtungen werden seit

sechs Jahren von Dr. Milan Meder, Facharzt für Kinder- und

Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, geleitet.



Die Kinderreha ist in erster Linie eine psychosomatische Reha.

Neben der Hyperaktivität und Konzentrationsschwäche gehören seelische

Belastungen wie soziale Unsicherheit, Anpassungsstörungen und

Reaktionen auf schwere Belastungen und Beziehungsstörungen zum

Behandlungsspektrum. Dr. Meder und sein Team haben es in erster Linie

mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die sich aufgrund einer Störung

des seelischen Gleichgewichts in ihrem Leben nicht zurechtfinden und

deren Entwicklung daher gefährdet ist. Aber auch Kinder mit

behandlungsbedürftigem Übergewicht, chronischen Darmerkrankungen und

Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates werden aufgenommen.

Was brauchen diese Kinder? Wie wird ihnen geholfen? "Kinder und

Jugendliche brauchen eine klare Zielsetzung und Beständigkeit in

ihrem Leben. Wir sorgen für einen strukturierten Tagesablauf mit

einer gesunden Mischung aus Spaß und Ernst. Das bedeutet: Sport und

Spiel, Arbeit mit den Ärzten, Psychologen, Therapeuten, Erziehern und

Ernährungsberatern und bei den Größeren die Schule ordnen sich in

dieses Konzept ein", erklärt Dr. Meder und führt weiter aus: "Unsere

Kinder und Jugendlichen machen während ihres in der Regel

sechswöchigen Aufenthaltes bei uns ganz neue Erfahrungen, die für

ihre Zukunft prägend sein können."



"Gerade für Kinder mit Beziehungsstörungen, zum Beispiel

mangelnder Kontaktfähigkeit zu Gleichaltrigen oder

Eltern-Kind-Konflikten, bringt der Aufenthalt bei uns zwangsläufig

neue Kontakte mit sich. Unsere Patienten im Alter von 6 bis 18 Jahren

leben für sechs Wochen in altersadäquaten Gruppen - übrigens in einem

wundervollen Umfeld. Das bedeutet, dass die Auseinandersetzung

miteinander nicht vermeidbar ist. Andere Kinder, Eltern und Familien

können ein Spiegel sein, der den Betroffenen neue Perspektiven und

Handlungsmöglichkeiten eröffnet", ergänzt Karsten Vetterlein,

langjähriger Therapeutischer Leiter der Familienklinik. Tatsächlich

bietet die MEDIAN Klinik Bad Gottleuba für diese Kinder ideale

Rahmenbedingungen. Die Jugendstilhäuser der Kinder- und Jugendklinik

sind miteinander verbunden und verfügen über einen eigenen

Therapiebereich mit Schwimmbad, Sauna, Gymnastikhalle und einem

Fitnessraum. Rund um die Klinik erstreckt sich ein wunderschöner, ja

geheimnisvoller Park, der für den Autoverkehr gesperrt ist.



"Erlebnispädagogik" ist ein wichtiger Bestandteil des hier

angewendeten Konzepts. Die Therapeuten und Pädagogen planen

gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen im Vorfeld ganz genau und legen

für ihre Patienten Ziele fest. So trainieren sie fast "nebenbei" das

Sozialverhalten ihrer Schützlinge, die Kommunikation untereinander

und den Umgang mit Konflikten. Solche Abenteuer können für die Kinder

und Jugendlichen Grenzerfahrungen beinhalten, die unbedingt einer

nachträglichen Auswertung bedürfen. Das Erlebte gemeinsam

auszuwerten, sei es ein Erfolg oder Misserfolg, ist entscheidend für

den Lerneffekt. Gerade verhaltensauffällige Kinder lernen, mit

Frustrationen umzugehen und eigene Grenzen zu erkennen. Konstantin

hat sich in Bad Gottleuba schnell eingelebt und viel gelernt. Auch

seine Mutter hat Anregungen erhalten, wie sie den Alltag anders

regeln kann, um Konstantin mehr Sicherheit und Geborgenheit geben zu

können. Ein wichtiger Rat von Dr. Meder war, Konstantins Einschulung

noch hinauszuschieben. "Es gibt bei jedem Kind den idealen Zeitpunkt

dafür. Gerade seelisch belastete Kinder darf man nicht zu früh

einschulen, sonst verläuft ihre Entwicklung doppelt schwer", erklärt

Chefarzt Dr. Meder.







