Neuerscheinung: "Politische Presse im Nachkriegsberlin 1945-1953" von Christoph Marx

(firmenpresse) - Im Berlin der Nachkriegszeit avancierten Zeitungen zu publizistischen Waffen im Kampf der Alliierten um die Machtverteilung in der Stadt – etwa bei den Themen Zwangsvereinigung, Berlin-Blockade oder 17. Juni 1953.

Anschaulich beschreibt der Historiker und Publizist Christoph Marx die Berliner Presselandschaft der Nachkriegszeit anhand der tagespolitischen Auseinandersetzungen des amerikanisch lizensierten „Tagesspiegel“ mit der sowjetisch lizensierten „Berliner Zeitung“. In seiner Doppelbiografie der bedeutendsten Journalisten beider Seiten arbeitet Marx redaktionelle Besonderheiten ebenso heraus wie die Pressestrategien der Alliierten.

Weil Marx‘ vielschichtige Studie strukturelle und biographische Analyse verzahnt, ist sie für Historiker, Publizisten und Politikwissenschaftler gleichermaßen interessant.



Christoph Marx

Politische Presse im Nachkriegsberlin 1945-1953

220 Seiten, Paperback. 2016. 29,90€

ISBN 978-3-8382-0985-2



Der ibidem-Verlag ist ein Fachbuchverlag für Wissenschaftsliteratur mit Standorten in Stuttgart und Hannover. Mit mehr als 1.900 lieferbaren Titeln im Programm bietet das 1997 gegründete Verlagshaus wissenschaftlich anspruchsvolle Analysen vor allem aus den Bereichen Medien-, Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.

